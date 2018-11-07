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В преддверии зимних праздников Фонд Инессы Галанте продолжает многолетнюю традицию и готовит для слушателей настоящий предрождественский подарок: 8 декабря в 19:00 в особой атмосфере Домского собора пройдет долгожданный концерт «Рождественская прелюдия», в котором прозвучат любимые многими произведения и выступят яркие латвийские музыканты и молодые таланты Инессы Галанте.

В концерте примут участие выдающиеся и любимые публикой латвийские артисты: исполнитель барочной музыки, контратенор Сергей Егерс; всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс; виртуозный пианист и лауреат престижных международных конкурсов Андрей Осокин и хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством дирижера Романа Ванагса. Перед гостями предстанет и латвийская оперная певица, обладательница проникновенного сопрано, любимица публики Инесса Галанте.

Многолетние посетители концерта утверждают, что именно с него для них начинается настоящее Рождество.

«Мы с трепетом относимся к проекту «Рождественская прелюдия», потому что в период перед зимними праздниками все особенно нуждаются в ощущении чуда, радости, просветления, единения с близкими, а этим концертом мы призываем поддерживать семейные ценности. Такое мероприятие уместно посетить всей семьей.

Нередко наши концерты становятся первыми для юных слушателей, и особенно приятно видеть, как они возвращаются снова и снова. Отдельно хочется отметить ценность места проведения «Рождественской прелюдии».

Домский собор является символом Риги и одной из ее главных достопримечательностей. Это также крупнейший средневековый храм стран Балтии. Во время концерта мы украшаем собор рождественской подсветкой – это помогает нашим гостям всецело ощутить атмосферу праздника и чудес», – рассказывает организатор проекта, оперная дива Инесса Галанте.

Билеты можно приобрести в сети Bilešu Paradīze