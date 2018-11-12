﻿ Стала известна программа концерта «Рождественская прелюдия» Инессы Галанте, Mixnews.lv

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Продолжая многолетнюю традицию, Фонд Инессы Галанте готовит для ценителей музыки настоящий предрождественский подарок: 8 декабря в 19:00 в особой атмосфере Домского собора пройдет долгожданный концерт «Рождественская прелюдия». Программа вечера обещает порадовать слушателей не только великолепным исполнением традиционных рождественских мелодий, но и интерпретацией классики, а также оригинальными произведениями современных композиторов.

Этот год для «Рождественской прелюдии» ознаменован сразу двумя важными событиями: во-первых, исполнилось 200 лет со дня рождения великого французского композитора Шарля Гуно, создавшего на основе прелюдии И.С.Баха одну из самых сильных и запоминающихся музыкальных интерпретаций «А́ве Мари́я» (лат. Ave Maria — Радуйся, Мария). Во-вторых, еще один 200-летний юбилей отмечает самый настоящий рождественский гимн и, пожалуй, наиболее известное в мире христианское песнопение «Тихая ночь, святая ночь» (нем. Stille Nacht, heilige Nacht).

Ценителей органа непременно порадует соло выдающегося латвийского музыканта Айварса Калейса и его совместное выступление с контратенором и исполнителем барочной музыки Сергеем Егерсом.

Дуэт исполнит композиции Антонио Кальдара и часть драматической оратории «Саул» Генделя. Муза мероприятия, всемирно известная оперная певица Инесса Галанте выступит с произведениями Россини, Баха, Гуно, Перголези и Эндрю Ллойда Уэббера, а виртуозный пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Осокин и очаровательная девятилетняя арфистка София Ланская приготовили для слушателей настоящий музыкальный сюрприз.

В программе также примут участие: хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством дирижера Романа Ванагса, юная скрипачка Таис Тициана Гейтус-Эйтвина и харизматичный латвийский саксофонист Айгарс Рауманис, который на сцене исполнит бессмертные произведения Астора Пьяцоллы.

Из года в год Инесса Галанте вместе с участниками концерта тщательнейшим образом подбирает репертуар концерта, непременно внося в него как классические композиции, так и самые красивые новые произведения, поэтому гостей «Рождественской прелюдии» ожидает неповторимый вечер.

Вход на концерт для всех возрастных категорий. Билеты можно приобрести в сети Bilešu Paradīze