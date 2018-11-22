﻿ Афиша: Евгения Смольянинова «Этот райский сад…», Mixnews.lv

Woman |

Евгения Смольянинова – голос русского романса: певица, исполнительница народных песен, романсов, духовных стихов; композитор, киноактриса, заслуженная артистка России. Её уникальный голос нам знаком по фильмам «Жизнь Клима Самгина», «Китайский сервиз», «Мусульманин»,«Вход в лабиринт». Награждена званием «Национальное Достояние России», орденом святой княгини Ольги Русской Православной Церкви.

Прозвучат полюбившиеся произведения в исполнении Смольяниновой: "В лунном сиянии", "Не обмани", "Белой акации гроздья душистые", "Побудь со мной" и редко исполняемые народные песни.

Смольянинова удивительно тонко чувствует смысл слова, интонацию песни, дух времени. Когда поет, она каждое слово преподносит бережно, ясно и вместе с тем ярко, как драгоценный камень, ни одну грань его не оставляя в тени.

30 ноября в 19.00 Большая Гильдия





2 декабря в 19.00 Даугавпилсский театр



фото: # Your title here...filarman.ru