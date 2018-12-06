﻿ Афиша: «Солисты Мариинского театра. Посвящение Майе Плисецкой», Mixnews.lv

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17 декабря звезды русского балета покажут в Риге гала-представление «Солисты Мариинского театра. Посвящение Майе Плисецкой»

Этим проектом блистательные танцовщики Мариинского, Большого и Михайловского театров отдают дань одной из величайших балерин XX века. В программе гала-представления – легендарная «Кармен-сюита» и лучшие номера из классического репертуара Майи Плисецкой.

Майя Плисецкая (1925-2015) была неотразима во всех своих ролях, от Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и Китри в «Дон-Кихоте» до Эгины в «Спартаке» и Анны Карениной. Но главным балетом ее жизни стала «Кармен-сюита». Шедевр рождался непросто: Плисецкая не могла найти в СССР хореографа, способного перенести на сцену новеллу Мериме, и композитора, готового посоперничать с Жоржем Бизе -- автором оперы «Кармен».

Балерине исполнилось сорок, когда ее мечта наконец сбылась. Во время гастролей в Москве Кубинского национального балета Плисецкая поняла, кто создаст для нее «Кармен»: Альберто Алонсо. («С первого же движения танцоров меня словно ужалила змея. До перерыва я досиживала на раскаленном стуле. Это язык Кармен. Это ее пластика. Ее мир», -- вспоминала Майя Михайловна.)

С музыкой тоже все решилось самым естественным образом. Плисецкая обратилась за помощью к своему супругу Родиону Щедрину, и тот, поначалу настроенный скептически, с головой ушел в работу, за каких-то три недели сотворив гениальное переложение оперной партитуры для нового, необычного состава: струнные и 47 ударных. В 1967 году Кармен-Плисецкая впервые шагнула на подмостки Большого театра. И хотя премьера вызвала возмущение министра культуры СССР Фурцевой и простых граждан, не поленившихся написать 2 000 гневных писем в вышестоящие инстанции, «Кармен-сюита» с первых показов стала культовой. Ничего ярче и эротичней (а ведь многие эффектные сцены еще и пострадали от цензуры) советская балетная публика в жизни не видала. Роль и исполнительница настолько срослись в зрительском сознании, что танцевать «Кармен-сюиту» после Плисецкой мало кто решался.

В другой хореографии – да, в других частях света – пожалуйста. И лишь когда в 2005 году в Большом отмечали 80-летие Майи Михайловны, главный балетмейстер Алексей Ратманский с ее благословения вернул «Кармен-сюиту» на главную сцену России.

В 2010-м «Кармен-сюита» появилась и в Мариинском театре. Плисецкая была счастлива. Когда-то, в ссоре с Фурцевой, она бросила -- «Кармен будет жить, пока жива я». Теперь же судьба дала ей повод сказать иначе: «Я умру. Кармен останется».

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