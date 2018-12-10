﻿ Афиша: Спектакль "Снег в чужом городе", Mixnews.lv

Woman |

Во-первых, на нашей фейсбук-странице мы разыгрываем два билета на этот спектакль!

Во-вторых, он уже 12 декабря. Осталось совсем мало времени и на сцене Рижского Дома Конгрессов поставят спектакль «Снег в чужом городе».

В канун Нового года, когда все кругом готовятся к встрече праздника, в благополучной семье происходит ЧП. Он сообщает жене, что уходит от нее навсегда. Они вместе прожили много лет, у них уже взрослые дети. Что случилось? Куда он вдруг уходит? Что пришло ему в голову? У него появилась новая женщина? Кризис возраста? Но решение принято: он ушёл…

Дети полны решимости вернуть папу домой любым способом, даже силой. И без того не простая ситуация усложняется тем, что и она вдруг решает уйти из дома. Ей не нужен этот дом без него. В общем, Новогодний праздник «удался», но это ещё не конец истории...

В главных ролях заняты известные и востребованные актеры: Константин Лавроненко, Мария Куликова, Алексей Бардуков, Полина Гренц, Максим Емельянов, Ксения Лавроненко.

Зрители о спектакле:

«...Спектакль «Снег в чужом городе» о том, что такое семья, как важно слушать и слышать друг друга, как важно быть услышанным, как важно уважать друг друга, уметь понять и быть понятым, уметь прощать, это драма отцов и детей, драма женщин, посвятивших себя своим мужьям, драма одиночества в семье, драма неумения договариваться.. какова мораль? Не знаю.. сложно сказать... наверное важна ЛЮБОВЬ в отношениях.. когда она есть, случаются Хэппи Энды.. как в спектакле.. Спасибо всем актерам...»