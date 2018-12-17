﻿ Афиша: "Сон в летнюю ночь", Mixnews.lv

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Дед Мороз, Снегурочка, Малифисента, Смурфики Растяпа и Смурфетта, Моана, Морской Царь, кукла Лол, Лего Ниндзяго, Мишка Тедди, жители острова потерянного праздника, подводные жители.

Детям до 5-х лет вход бесплатный, не занимая отдельного места. Продолжительность спектакля с фотосессией 1 час 15 минут. Возрастное ограничение 2+

В канун Нового года во Дворец Деда Мороза съехались сказочные гости: Снегурочка, Малифисента, Смурфики Растяпа и Смурфетта, Моана, Морской Царь, кукла Лол, Лего Ниндзяго, Мишка Тедди, жители острова потерянного праздника, подводные жители, и для каждого из них Дедушка Мороз приготовил подарок.

Вот и Смурфик Растяпа написал письмо Деду Морозу, о том, что мечтает о новой книге с самыми интересными сказками и красивыми картинками. До наступления Нового года остается совсем немного времени, но Растяпа совсем не хочет ждать наступления праздника и открывает свой подарок, раньше времени, а там… книга, но совершенно пустая, ни одной картинки, ни одной буквы. А все потому, что книга волшебная.

Фея Малифисента отправляет Растяпу в сказочное приключение. Ему предстоит побывать на «острове Потерянного праздника», опуститься в «логово Морского Царя», добыть подарки для всех и вернуть жителям острова праздник.

30 декабря в 14:00

Рижский Дом конгрессов

Рига, улица Кр.Валдемара,5

В спектакле присутствуют активные игры со зрителями, используются только оригинальные современные музыкальные номера, написанные специально для спектакля песни.