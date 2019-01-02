﻿ Подведены итоги IV Всемирного диктанта по латышскому языку, Mixnews.lv

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Мы тут с этими праздниками совсем забыли рассказать о результатах IV Всемирного диктанта по латышскому языку. Чтобы не задерживать внимание - только цифры.

В IV Всемирном диктанте по латышскому языку, который состоялся 3 ноября 2018 года, очно и онлайн на сайте raksti.org приняли участие 1657 человек (1049 и 608 соответственно), что на 77% больше, чем в 2017 году, когда в Латвии и за границей диктант писали 935 человек.

Среди 1639 принятых на проверку работ нашлось 13 идеальных, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Одну из тринадцати лучших работ написала 17-летняя ученица средней школы, а единственную ошибку, написав слово «zeme» с большой буквы, допустила рижанка, которой всего лишь 14 лет.

8 лучших работ были написаны онлайн (7 в Латвии, 1 в Нидерландах), 2 — очно в Лиепае, по одной — в Риге, Екабпилсе и Елгаве.

Среднее количество ошибок в одном диктанте — 11 (4 орфографических, 7 пунктуационных).

Максимальное количество ошибок в одной работе — 263. 18 диктантов не были приняты на проверку из-за отсутствия диакритических знаков или потому, что были написаны лишь частично.

Большинство участников в качестве родного языка указали латышский (1524 человека или 92%), 101 человек или 6% — русский, оставшиеся 2% — латгальский, литовский, польский, румынский и эстонский язык.

Не все участники диктанта захотели указать свой уровень образования, но 464 бакалавра, 439 магистров и 18 докторов поделились с организаторами этой информацией.

Традиционно и в этом году женщины были более усердны, чем мужчины. Среди всех участников 1380 или 84% были представительницами прекрасной половины человечества, а 256 или 6% — представителями сильного пола.

Диктант, состоящий из 300 слов, специально для этой цели создал известный писатель Андрис Акментиньш, и в прямом эфире его читал актер Каспарс Знотиньш. Соответствие текста нормам латышского языка проверила и подтвердила руководительница кафедры латышского и общего языкознания факультета гуманитарных наук Латвийского Университета Андра Калнача.

Цель инициативы — развитие навыков правописания на латышском языке, воспитание уважения к языку с самого детства, укрепление связи с живущими за границей латышами, сплочение общества, а также предложение представителям других национальностей лучше освоить государственный язык.

Участие в диктанте — это добровольное бесплатное мероприятие, которое вот уже в четвертый раз проводится одновременно по всему миру и участвовать в котором может любой желающий.