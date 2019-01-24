﻿ Афиша: театр "Мимиричи" везет в Ригу новое шоу - "Пластиковая фантазия", Mixnews.lv

Woman |

В Латвию снова едет театр клоунов пластической комедии "Мимиричи". Театр завоевал мировое признание, гастролирует и продолжает давать концерты в Европе, Южной Америке, Японии, Германии и других странах. Нам повезло, в плотный график "Мимиричи" попали и три балтийские страны.

Зрителей приглашают окунуться в детство, посмеяться и даже похулиганить. Словом, почувствовать себя ребенком и замечательно провести время всей семьей. Потому что шоу "Plastic Fantastic" - совершенно уникальное и по-хорошему "чокнутое" шоу для всех возрастов, которое сочетает в себе пантомиму и импровизацию;

Главные герои спектакля, три друга-клоуна, собираются устроить на сцене настоящий праздник - красочный и яркий карнавал. Но они еще не знают, что задуманное не так просто будет исполнить. Злой клоун попытается помешать празднику и сделать мир безликим и безрадостным. Но мы-то знаем, что смелые и находчивые герои никогда не сдаются и не унывают...

Постановка "Пластиковая фантастика" путешествует по всему свету, восхищая и вдохновляя как взрослых, так и детей. Потому что для эмоций неважен язык общения и возраст.



16 февраля в 12:00

Рижский Дом конгрессов

Рига, улица Кр.Валдемара, 5

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