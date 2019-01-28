﻿ Афиша: Впервые в Латвии выступят солисты Royal Concertgebouw Orchestra, Mixnews.lv

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Солисты амстердамского Royal Concertgebouw Orchestra - оркестра, неизменно входящего в десятку лучших в мире - выступят в Риге.

В 2019 году уникальный ансамбль, созданный музыкантами RCO, отметит свое десятилетие. Высочайшее мастерство и молодая энергия, прекрасный репертуар и свежесть трактовок сделали его желанным гостем на лучших сценах мира от Нью-Йорка до Вены, от Москвы до Токио.

Здесь царствует камерная музыка – более личностная и интимная, чем симфоническая, раскрывающая индивидуальность каждого из артистов и одновременно требующая невероятной слаженности. Из любви к ней участники Camerata RCO дают около 50 концертов в сезон, добавляя их к своему и без того загруженному графику.



«Нам нравится находиться в тесном контакте с нашей аудиторией, – говорят артисты. – Энергия, которая возникает в результате этих выступлений, вдохновляет нас больше всего».



Особого внимания заслуживает тот факт, что одной из участниц Camerata RCO является альтистка Санта Вижине – первая за 130-летнюю историю Royal Concertgebouw Orchestra представительница Латвии в его составе.



13 марта / 19:00

Большая Гильдия

Рига, улица Амату, 6

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