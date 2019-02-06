﻿ Афиша: в Риге выступит стендап-комик Руслан Белый, Mixnews.lv

Афиша: в Риге выступит стендап-комик Руслан Белый (3)

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Woman | 6 февраля 2019 года, 09:15

Руслан Белый — человек, олицетворяющий российский стендап, приезжает в Ригу с сольным концертом. И это именно сольный концерт, а не "Комик в городе". Хотя, немного жаль. Руслан города чихвостит отлично, с огоньком.

Руслан по праву считается одним из самых искренних стендап-комиков в России. И уж точно один из самых честных юмористов. У зрителей нет ни единого шанса заподозрить комика в лицемерии. Часто зал превращается в непосредственного участника комедии — Руслан открыт диалогу с публикой.

Белый шутит остро, иногда грубо, с долей самоиронии. Но всегда — как есть. Именно это "как есть" ценят зрители, понимая, что такова наша жизнь. Любой сольный концерт Руслана всегда соответствует двум критериям: зрителям по-настоящему смешно и зал видит только новый материал, которого не было в эфире ТНТ.

Не все темы, которые поднимает на сцене Руслан, приятны обычному зрителю. Но их острота и актуальность ценятся все большим числом людей.

28 февраля в 20:00
Рижский Дом конгрессов
Рига, улица Валдемара, 5
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фото: kp.ru

Комментарии 3
yes1 час назад
по латыссски будет стэндапить?
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абвгд21 минуту назад
Хорошо бы,а то у нас постоянно стенд апп гомик из ммииддаа,развальцовывает своим задом!
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kentavrs54 минуты назад
Ничего не имею против него, как говориться,в каждое время свой шут при короле.
На вкус и цвет товарищей нет.
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