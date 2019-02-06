﻿ Новые "Песни" на ТНТ: выбирай свою музыку, Mixnews.lv

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16 февраля в 20:00 на ТНТ стартует второй сезон проекта "Песни" — самого честного музыкального шоу на российском телевидении.

Именно здесь молодые артисты делают свою музыку и пробиваются на большую сцену. Креативность, оригинальность и умение донести свои истории через текст — вот что по-настоящему важно в проекте.

Участники шоу – не просто исполнители, они представляют из себя нечто большее, чем голоса из динамиков. Смотри новый сезон и открывай новые лица, новые истории и новые песни.

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер проекта "Песни": "Нас интересует новая авторская музыка, которую делают талантливые ребята. Им невероятно сложно пробиться к своим слушателям, именно поэтому мы создали такой проект и пригласили двух главных игроков музыкального рынка страны.



Искать и раскрывать артистов будут Тимати и Баста — у них два абсолютно разных подхода как к музыке, так и к бизнесу. Мы сознательно сталкиваем Black Star и "Газгольдер", потому что уверены — в этом противостоянии будут открыты десятки крутых музыкантов, которые станут интересны поклонникам совершенно различных жанров".

На этот раз поднимать молодых и пока неизвестных широкой аудитории музыкантов будут лидеры лейбла Black Star и творческого объединения "Газгольдер" — Тимати и Баста.

У каждого — свои история и философия, свои представления о современной музыке и трендах, свои подходы к поиску талантов, воспитанию будущих топ-музыкантов и работе с артистами. Такое столкновение двух совершенно различных взглядов на музыкальную индустрию возможно только в шоу "Песни".

Проверенная формула успеха или продвижение тех, кто цепляет? Идеальная бизнес-модель или музыка от сердца? Четкое попадание в целевую аудиторию или неформатные эксперименты?

Тимати, продюсер шоу "Песни" и лейбла Black Star: "Наша структура сильно отличается от творческого объединения, у нас четкая бизнес-организация с фондами артистов, анализом статистики, сбором данных о вложенных и вырученных деньгах. Суммы зависят от динамики успешного продвижения продукта на рынке.

По-настоящему крутой артист должен отлично выглядеть, уметь одеваться. Если наряду с этим есть и музыкальный талант, то это точное попадание. 50% успеха — это умение подать себя, харизма, улыбка, взгляд. Лично я не могу сказать, что оцениваю участников только по музыкальной составляющей. Я смотрю в том числе и на то, кто и как выглядит, подаёт себя, одевается и так далее. Для меня это тоже важно".

Баста, продюсер шоу "Песни" и лидер творческого объединения "Газгольдер": "Мы не продюсеры, не управленцы. Мы — соратники, союзники для своих артистов. Продюсерские отношения с артистами бессмысленны. Они построены на том, чтобы выжать из музыканта все соки, истощить его потенциал и подстраховаться контрактом, в котором артист практически лишен прав.

Мы приняли решение технически не ограничивать артиста, не ставить ему рамки. Каждый артист сам выбирает, как ему работать. Это его риск и его ответственность перед самим собой".

Придется ли Тимати или Басте изменять своим принципам ради участников проекта? Кто из них сделает упор на исполнение и шоу, а кто — на текст и смысл песен? И во что в итоге выльется это эпическое противостояние?

Миллионы зрителей приготовились следить не только за битвой бизнеса и музыки, но и за судьбами тех, кто прошел прослушивание. Впервые в шоу появится хозяйка бэкстейджа — Екатерина Варнава, которая в прошлом сезоне была ведущей "Песни. Реалити". Она будет поддерживать участников до и после выступлений, расспрашивать их об эмоциях, чувствах и личных историях.

Ведущим остается Павел Воля. Ему предстоит сглаживать углы и разряжать атмосферу, если она чересчур накалится.

Победителя определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 миллионов рублей. В финале Тимати и Баста лично выберут, кто присоединится к командам Black Star и "Газгольдер", а ты решишь, чей подход к музыке тебе ближе.