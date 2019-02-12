﻿ Афиша: в Риге пройдет ежегодная "Семейная ярмарка", Mixnews.lv

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16 февраля, в субботу, с 9:30 до 16:00, в Спортивном манеже (Рига, улица Маскавас, 160) пройдет традиционная ежемесячная "Семейная ярмарка" – мероприятие, которому исполнилось уже 26 лет!

Что можно найти на стендах? Отличные товары и качественную продукцию от местных производителей. В принципе, и задача ярмарки довольно конкретная: помочь латвийским производителям показать свои товары и покупателям найти этих самых производителей.

Не все маленькие фирмы имеют возможность участвовать в больших выставках, а вот выйти на такую демократичную ярмарку и представить свои изделия - вполне.

Многие даже не представляют себе, что и сегодня производится столь знаменитый латвийский трикотаж, что латвийские швейные мастерские вполне могут конкурировать с иностранными брендами.

Постельное белье, трикотаж, лечебные масла, уникальная посуда, рукодельные изделия, например, авторские работы из натуральной кожи: сумки, рюкзаки, украшения и многое другое.

Вход свободный!