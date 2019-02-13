﻿ В новом проекте «Пятница!» раскроет секреты счастья, Mixnews.lv

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Плохая погода, отсутствие солнца, недостаток внимания со стороны любимого человека или мелкие неудачи ежедневно портят нам настроение.

И кажется, что для счастья нужно что-то невероятное: подняться на вершину Килиманджаро или поехать на Балеарские острова. Но на самом деле буквально все, что нас окружает, может принести радость. Впервые телеканал «Пятница!» расскажет всё про самую желанную вещь на свете – счастье.

С 4 февраля в эфире канала стартовал уникальный проект «Я твое счастье». В каждом выпуске программы влюбленная пара, Мика и Даша, будут устраивать друг другу свидания. После чего уникальным прибором, специально разработанным российскими учёными, впервые в истории будут измерять уровень счастья, который доставило каждое развлечение.

Когда человек испытывает радость, миллионы нейронов в голове начинают сталкиваться и менять электрическую активность мозга. Прибор фиксирует это изменение, анализирует его и выдает результат по шкале от 1 до 100. Таким образом, впервые стало возможно определить индекс счастья от каждого развлечения. А также узнать, как активировать гормоны счастья!