﻿ В Риге пройдет международный слет бунтарей-пивоваров, Mixnews.lv

Woman |

В субботу, 6 апреля в выставочном зале H2O 6 студенческого городка RISEBA впервые пройдет фестиваль Riga Pours.

Фестиваль посвящен крафтовому пивоварению, которое еще называют ремесленным и домашним, и которое с каждым годом набирает в мире все большую популярность. В рамках нового форума в Ригу съедутся лучшие мастера этого дела из США, Германии, Бельгии, Швейцарии, Дании, России и других стран. Всего будет представлено 23 пивоварни как с мировым именем, так и только начинающих, но с большим потенциалом к росту.

Организаторы фестиваля, в числе которых и известный латвийский пивной сомелье Андрис Расиньш, в течение года вели отбор самых интересных пивоварен, чтобы затем пригласить, а зачастую и уговорить их приехать в Латвию. Что из этого вышло можно будет видеть уже в эту субботу.

Каждая из пивоварен представит на суд зрителя три своих сорта, как минимум, один из которых будет новинкой, специально сваренной к Riga Pours.

Хитом программы обещает стать представление, пожалуй, самого малинового пива в мире от знаменитого датского крафтовика Mikeller, которое готовится из расчета 2,5 килограмма ягоды на литр напитка.

Со своими хитами выступят и шесть ведущих латвийских крафтовых пивоварен, которые в последнее время весьма успешно экспериментируют с добавлением в пиво различных трав.

Согласно регламенту Riga Pours за приобретенный входной билет каждый гость фестиваля получает фирменный бокал и право наслаждаться любым выставленным пивом уже без дополнительных денег. Сверх оплачивается только еда, которую выставят известные латвийские кафе, рестораны и покупки на память в специализированном магазине.