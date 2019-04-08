﻿ Началась продажа билетов на фестиваль "Summertime 2019", Mixnews.lv

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Началась продажа билетов на концерты 15-ого, юбилейного, международного музыкального фестиваля "Summertime 2019 – приглашает Инесса Галанте", который пройдет с 5 по 11 августа в Юрмале.

На сцене концертного зала Дзинтари по традиции соберутся ярчайшие исполнители джаза, рок-н-ролла, балканской и классической музыки, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки.

Гвоздем торжественного открытия одного из самых ярких музыкальных фестивалей Латвии "Summertime 2019 – приглашает Инесса Галанте" 5 августа станет коллектив с мировой славой из США Hypnotic Brass Ensemble, который в своих выступлениях искусно комбинирует фанк-рок, джаз, хип-хоп и цыганские мотивы.

Во второй день фестиваля, 6 августа, в концертном зале Дзинтари будут звучать зажигательные мотивы латиноамериканской музыки и невероятные колумбийские джазовые интерпретации в исполнении группы Puerto Candelaria, которая впервые в Балтии представит свое уникальное музыкальное шоу.

Эмир Кустурица, гениальный исполнитель балканского джаза и кинорежиссёр, совместно с коллективом The No Smoking Orchestra украсят третий день фестиваля. В этот вечер зрителей к/з Дзинтари накроет взрывная энергетика балканского характера волной позитивных эмоций.

В свою очередь открытием для юрмальской публики станет экспрессивное, эмоциональное и яркое шоу следующего дня, 8 августа, которое ознаменуется соло-выступлением харизматичного шоумена из Великобритании Стивена Ридли.

По многочисленным просьбам гостей фестиваля "Summertime 2019 – приглашает Инесса Галанте", организаторы вновь везут любимца публики, джазмена с мировым именем – Даниила Крамера, который в этом году выступит в тандеме с Денисом Мажуковым — единственным музыкантом в России, удостоившимся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе — месте рождения рок-н-ролла.

Для ценителей лучшего мирового наследия классической музыки патронесса фестиваля Инесса Галанте подготовила уникальный концерт, вдохновленный любовью к Юрмале, зрителям и искусству, который состоится 10 августа в интимной атмосфере Малого зала к/ц Дзинтари.

В рамках этого вечера оперная дива выступит с солистом Венской оперы Мартином Ахрайнером и обладательницей филигранной техники игры на фортепиано Гретой Эрхартер-Саргсян из Австрии.

В этот же день в Большом зале к/з Дзинтари впервые в Латвии состоится концерт молодой французской артистичной певицы и яркой звезды джаза Камий Берто, которую сравнивают с Эдит Пиаф. Музыкальный праздник завершится 11 августа традиционным гала-концертом "Gala Galante", собрав на одной сцене как латвийских и зарубежных звезд, так и молодых талантов.

Билеты на фестиваль доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv