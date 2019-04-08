﻿ Вячеслав Бутусов Юбилейный концерт в честь 35-летия Nautilus Pompilius, Mixnews.lv

Woman |

13 августа в концертном зале "Дзинтари" состоится грандиозное событие и настоящий праздник для поклонников русского рока – Вячеслав Бутусов вновь сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius.

Музыкант привозит в Латвию юбилейную программу "Гудбай, Америка!". Зрителей ждет поразительная, порой, гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.

В 2017 году с ошеломительным успехом и абсолютными аншлагами состоялось празднование 35-летия Nautilus Pompilius. История целого поколения нашла отражение в серии больших юбилейных концертов с удивительным сценическим оформлением под самые любимые и узнаваемые песни.

Юбилейная программа "Гудбай, Америка!" по многочисленным просьбам зрителей прозвучит на бис!

За 35 лет музыкальная эпоха под названием Nautilus Pompilius многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными – ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. "НАУ" сумел создать гимн не одного поколения, - актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой.

Когда-то Илья Кормильцев сказал: "Эта музыка будет вечной", и эти слова стали пророческими.

Творческий старт "Наутилуса" состоялся в 1982 году в Свердловске, одноимённый рок-клуб которого теперь всегда будет ассоциироваться именно с этой командой и её бессменным лидером - Вячеславом Бутусовым.

История группы Nautilus Pompilius — это настоящая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание.

Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку НАУ – это более чем достойный результат.

Впрочем, об итогах говорить рано, - лучше продолжать стремиться. К новым вехам, ярким песням и совместным открытиям. Большой сольный концерт "Гудбай, Америка!" – это долгожданный прорыв, это свежее прочтение смыслов прошлого с проекцией на настоящее время посредством невероятной сценографии и музыки!

13 августа в "Дзинтари" продолжит свое повествование новая глава нашей общей истории. Билеты в продаже в кассах Biļešu Serviss