﻿ Афиша: студенты ГИТИСа представят рижанам дипломные спектакли, Mixnews.lv

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В мае на сцене рижского Дома Москвы состоится традиционная весенняя сессия Международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Stanislavsky.lv.

В Ригу приедут студенты 4 курса Российского института театрального искусства ГИТИС, которые учатся в мастерской народного артиста России Бориса Морозова.

По многочисленным просьбам зрителей они вновь представят на суд рижан свою оригинальную версию шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" и покажут премьерный спектакль по мотивам древнегреческих мифов "Антигона". Представлять молодых артистов публике будет декан актерского факультета ГИТИСа, режиссер, заслуженный артист России Владислав Долгоруков.

На фестиваль в Ригу также приедут студенты 3 курса ГИТИСа из мастерской народного артиста России Владимира Андреева и выпускники 2016 года из мастерской заслуженного деятеля искусств России Михаила Борисова.

Всего из самого большого в мире театрального вуза на майскую сессию Stanislavsky.lv приедут 46 студентов и режиссеров-педагогов.

"Ромео и Джульетта"

10 мая в 19:00

Сцена Дома Москвы

Рига, улица Марияс, 7



"Антигон"

11 мая в 19:00

Сцена Дома Москвы

Рига, улица Марияс, 7

