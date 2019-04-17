﻿ "Инсайдеры" в городе: изнанка сферы услуг на "Пятнице!", Mixnews.lv

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Уже сегодня стартует новый сезон реалити-шоу "Инсайдеры". Благодаря тайным агентам "Пятницы!" телезрители увидят своими глазами шокирующую изнанку сферы обслуживания.

"Инсайдеры" – это молодые юноши и девушки, которые покажут, что на самом деле происходит на закрытых производствах и рынках, как работают зоопарки и ветеринарные клиники, что кроется за красивыми вывесками ресторанов и рекламными слоганами салонов красоты. Они устроятся на работу в сферу услуг и поделятся той самой, «инсайдерской» информацией, которая недоступна потребителям.

Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Брянск, Калининград, Самара, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва – еще больше городов, предприятий и раскрытых тайн в новом сезоне проекта.

Премьера реалити "Инсайдеры" уже сегодня, в 21:00 на телеканале "Пятница!"