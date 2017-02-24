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Ксения Собчак призналась, что рожала самостоятельно, не прибегая к процедуре кесаревого сечения. По словам светской львицы, она дико мучалась, но подобные боли того стоят. Ведь, когда ребенок проходит через родовые пути матери, то становится выносливее и стрессоустойчивее – именно так говорилось в книгах, которыми в период беременности увлеклась Собчак. Об этом Ксюша поведала в прямом эфире в одной из соцсетей. При этом Собчак заявила, что они с мужем счастливые родители, сын Платон их очень радует.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 12, 2017 at 1:15am PST

В Instagram Ксения практически не выкладывает фото сына, но некоторые трогательные фото можно найти

"Платон уже такой крепыш хорошенький, и даже на два дня уехать в командировку от него очень тяжело. Хочется постоянно быть рядом. Рожала я естественным образом и прокляла все на свете. Беременность у меня была легкая. Но зато очень тяжелые роды. Я сразу сказала врачам, если я буду орать, мол, делайте мне кесарево, вы мне не делайте. Хорошо, что все это забывается быстро… Я рада, что сделала это сама. Много читала литературы на это тему и поняла, что для ребенка важно пройти через родовые пути матери. Есть статистика, которая говорит о том, что дети, которые рождаются сами, более выносливые и стрессоустойчивые. Во время родов ребенок испытывает боль не меньшую, чем женщина. У него повышается давление, падает пульс. Но когда он проходит через это, он становится более живучим. Мне кажется, это очень важный момент. Ради этого можно и пострадать в кои-то веки", - разоткровенничалась Ксения.

Источник:УРА-Информ