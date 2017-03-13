Криштиану Роналду вновь станет отцом
Криштиану Роналду вновь станет отцом - на этот раз двойни. Как и в первый раз, для футболиста малышей вынашивает суррогатная мать. Шесть лет назад Криштиану Роналду уже стал отцом мальчика, которого футболисту родила именно суррогатная мать, получившая за это внушительное материальное вознаграждение.
На этот раз знаменитый футболист решил повторить удачный опыт. Как информируют зарубежные СМИ, суррогатная мать в Америке вынашивает для португальца близнецов.
Близкий к футболисту источник рассказал: «Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся». Скорее всего, после рождения дети сразу поселятся в доме Роналду в пригороде Мадрида.
Сейчас Криштиану Роналду встречается с 23-летней моделью Джорджиной Родригез, а до этого его связывали продолжительные отношения с супермоделью Ириной Шейк, с которой он в 2015 году расстался. Совместных детей у знаменитостей не было, хотя Ирина неоднократно в интервью заявляла о том, что очень хочет стать мамой. Сейчас звезда в ожидании малыша от голливудского актера Брэдли Купера.
По материалам: poliskal