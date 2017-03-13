Woman |

Криштиану Роналду вновь станет отцом - на этот раз двойни. Как и в первый раз, для футболиста малышей вынашивает суррогатная мать. Шесть лет назад Криштиану Роналду уже стал отцом мальчика, которого футболисту родила именно суррогатная мать, получившая за это внушительное материальное вознаграждение.

Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 1 Mar 2017 alle ore 09:54 PST

На этот раз знаменитый футболист решил повторить удачный опыт. Как информируют зарубежные СМИ, суррогатная мать в Америке вынашивает для португальца близнецов.

Близкий к футболисту источник рассказал: «Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся». Скорее всего, после рождения дети сразу поселятся в доме Роналду в пригороде Мадрида.

Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 5 Feb 2017 alle ore 12:38 PST

Сейчас Криштиану Роналду встречается с 23-летней моделью Джорджиной Родригез, а до этого его связывали продолжительные отношения с супермоделью Ириной Шейк, с которой он в 2015 году расстался. Совместных детей у знаменитостей не было, хотя Ирина неоднократно в интервью заявляла о том, что очень хочет стать мамой. Сейчас звезда в ожидании малыша от голливудского актера Брэдли Купера.

Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 7 Feb 2017 alle ore 19:21 PST

По материалам: poliskal