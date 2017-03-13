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Трогательные, беззащитные, дерзкие, потерянные, наивные, целеустремленные - это все они, подростки 21 века. Да вообще любого века! Кто-то потерялся с сигаретой в подъезде, а кто-то нашел себя в искусстве. Одни обижены на родителей и мстят им плохим поведением, другие считают маму примером и тянутся за ним. Такие одинаково юные, но с разными взглядами на жизнь.

Мы попросили несколько тинейджеров ответить на три вопроса: что им нравится в их возрасте, что раздражает во взрослых и что они делают точно лучше своих родителей. Результаты говорят сами за себя - в нашем городе растет прекрасное новое поколение!

Чтобы подростки ни говорили - наш возраст прекрасен. По закону мы ещё дети и многого не можем, но в этом и есть весь шик... То, как боишься родителей или учителей, тот адреналин, которой появляется, когда рискуешь, те эмоции, которые ты испытываешь, когда что-то удается - надо успеть насладиться каждой секундой этой жизни.

Говоря о родителях, до 18-ти лет я у них под крылом, в теплоте и уюте и, наверное, меня особенно ничего не раздражает. Но я точно лучше понимаю современную, так называемую прогрессивную молодёжь и лучше вижу, что происходит в школах, на улицах, в тусовках...

Мне вообще всегда было хорошо в своём возрасте. Считаю, что так и надо продолжать по жизни. Но именно сейчас тот самый период, когда ты сам меняешь все вокруг себя и когда в тебе что-то меняется с невероятной скоростью.

Мне совершенно не нравится во взрослых жалобы и ссылки на их взрослость. Самые неприятные разговоры со старшим поколением - это разговоры о том, как им было весело в 18, как с возрастом жизнь теряет краски и как жаль, что ничего нельзя вернуть. Во-первых, это совсем не то, что хочет слышать человек в 16-18 лет!

А во-вторых, вы даёте ложный посыл нам. И потом уже мы растем с этими "серыми" мыслями, передавая их дальше, следующему поколению. Вот, честно, не хотела бы я через двадцать лет встретить себя 18-ти летнюю, и рассказывать как я скучаю по своему возрасту. Я бы сама себя разочаровала.

И да, это очень большое умение наслаждаться каждым моментом, а уж кто и сможет этому научить, так это дети! Но зато лучше мамы я точно пою и играю на музыкальных инструментах.

В моем возрасте мне очень нравится фотография, искусство, мода. Что раздражает во взрослых? Непонимание, настойчивость, навязчивость, грубость и предвзятое отношение. Лучше своих родителей я однозначно выбираю музыку и одеваюсь.

Нравится, что я молодая и единственная ответственность - школа. Зато уже уже сейчас есть возможность работать.

Взрослые думают, что они умнее и лучше, чем дети. И когда мнения детей и взрослых не совпадают, то взрослые считают себя правыми просто потому, что взрослые.

Что я делаю лучше взрослых? Трудно ответить. Лично для меня мама - лучше всех. И мне еще многому нужно научиться. Но порой я умею лучше других находить выход из затруднительных ситуаций.

Мне нравится мой возраст тем, что я с одной стороны уже взрослая и самостоятельная, но с другой стороны мне осталось ещё год до совершеннолетия, тем самым можно ещё побыть в детстве!

Меня раздражает во взрослых то, что они иногда не понимают подростков и читают скучные нотации, хотя сами в этом возрасте вытворяли черти что!

Я лучше пою, разбираюсь в музыке, играю на музыкальных инструментах, танцую, пою. Может быть несколько нескромно прозвучит, но мне кажется родители смогли вырастить из меня более гармоничную личность, чем они сами. И за это им большое спасибо.

Мне нравится в моём возрасте, что нет столько обязанностей, сколько у взрослых! Еще этом возрасте очень легко всему научиться, если, конечно, по-настоящему захотеть.

Взрослые, в целом, мне нравятся. Только иногда раздражает их уверенность в том, что они умнее нас, детей. Еще, оказывается, есть люди, которые и не стараются быть лучше — и это хорошо. А есть те, кто такие из себя герои и правильные, а потом застаешь их в непотребном виде. Это разочаровывает. Поэтому не люблю, когда взрослые сильно выпивают и ругаются матом. Несколько раз разочаровывался в людях, увидев и услышав их в таком состоянии. К счастью, это не мама и не папа.

Мой возраст нравится мне тем, что я могу заниматься всем, чем угодно, потому что я пока никому и ничего не должен. Во взрослых меня ничего не раздражает — мне нет до них никакого дела. Кроме родных, а их я люблю!

Мне нравится мой возраст тем что я могу учиться, развиваться,становиться лучше. Сегодня мы с родителями и братьями живем вместе, а ведь потом, возможно, у каждого появятся свои заботы и мы будем редко встречаться. Так что, по-моему, самый крутой период у меня — именно сейчас!

Раздражают те взрослые, которые не слышат своих детей и повышают на них голос, а с родителями мне повезло - меня они всегда поддержат и выслушают.

В моем возрасте мне нравится то, что я полна сил и энергии. Меня переполняет вдохновение и тяга к чему-то новому. Мне не страшны перемены. Сейчас, я могу пробовать все! У меня есть возможности, различные молодежный организации, например, Young Folks, которые помогают встать на ноги и найти себя в этом мире.

Все мы люди, и в каждом из нас живет ребенок, но когда человек становится старше, он этого ребенка прячет под толщей стереотипов и норм, а нам, молодым, можно, не боясь осуждений и косых взглядов, радоваться мелочам, быть детьми, и наслаждаться каждым моментом этой жизни, ведь она так прекрасна!

Трудно сказать, что меня раздражает во взрослых. Раньше меня раздражало то, что мне не разрешают гулять вечером, смотреть долго мультфильмы или заводить домашних питомцев. Все казалось, что родители лишают меня всех радостей жизни. Но сейчас я понимаю, что у каждого из них свои принципы, привычки и видение мира. Но до сих пор не понимаю взрослых, которым совершенно не нравится их жизнь, работа, квартира, образ жизни, но менять ничего не собираются. Они просто боятся выйти из зоны комфорта.

Я думаю, что лучше, чем мама разбираюсь в технике. Нашему поколению это свойственно, так что все остается в пределах нормы и можно отнесись к этому с пониманием.

Мне нравится общаться с интересными людьми, участвовать в международных проектах, делится с друзьями своим опытом, организовывать разные мероприятия, путешествовать и познавать этот мир, работать с детьми. Что раздражает во взрослых? То, что они считают, что знают многое лучше нас.

И я точно знаю, что больше открыта миру и новым возможностям, чем мои родители. Я более коммуникабельная, постоянно учусь и узнаю что-то новое на курсах или тренингах.

В моем возрасте мне нравится, что вокруг очень много возможностей для старшеклассников и студентов. Во взрослых раздражает то, что вы делаете вид, будто не были детьми и придумываете себе несуществующие проблемы. Вы часто боитесь перемен и предпочитаете жить как привычнее и комфортнее.

Я точно знаю, что лучше родителей использую возможности интернета, легче знакомлюсь с новыми людьми и строю более смелые планы.