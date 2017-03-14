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Новое исследование подтвердило преимущества домашнего воспитания над посещением яслей, детских садов и других подобных учреждений. Проводящие долгие часы в детских коллективах малыши демонстрируют более высокий уровень стресса, чем их сверстники, которые остаются дома.

Этот показатель после 8 часов в детском саду ежедневно вырастает примерно на треть, что связано с тем, что детям не хватает общения с родителями. Если же они проводят время с папами и мамами, то являются более расслабленными и спокойными в течение дня. Свои выводы исследователи из Норвежского университета науки и технологии сделали на основе образцов слюны, по которым измерялся уровень стрессовых гормонов у детей в разных обстоятельствах.

Стресс в столь юном возрасте может стать причиной появления серьезных проблем с психикой, поскольку мозг малышей еще продолжает развиваться. Но работающим родителям не стоит унывать - они могут свести на нет негативный эффект детских садов, если будут более качественно проводить имеющееся в их распоряжении время со своими детьми. К примеру, почаще играть с ними, ходить в зоопарки и кино, читать детям сказки и заниматься их досугом.

"Особенно сильно в детских садах страдают дети, у которых еще недостаточно развиты речевые навыки, и им бывает сложно общаться с другими малышами, - рассказывают ученые. - Они очень скучают по родителям. Мы не знаем точно, насколько вредным бывает подобный стресс, но папы и мамы могут существенно уменьшить его воздействия, тщательно планируя вечерний досуг и выходные с детьми. Они должны обязательно принимать вместе пищу, читать книги, чтобы дети получали тот контакт, которого им недостает".

Источник: HealthyLiving