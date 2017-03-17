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У звезды кино Марион Котийяр и ее возлюбленного Гийома Кане родилась дочь, об этом сегодня заявили несколько авторитетных французских изданий, которые освещают на своих страницах личную жизнь звезд. Как оказалось, это радостное событие произошло 10 марта.

Беременность звезды не была безоблачной. Папарацци, которые узнали о ней осенью 2016, решили, что Марион носит под сердцем ребенка Брэда Питта, своего партнера по шпионскому блокбастеру «Шпионы-союзники». На деле же, несмотря на все домыслы и сплетни, актриса не стала причиной расставания главной голливудской семьи Джоли-Питт.

Марион Котийяр и Гийом Кане вместе уже больше 10 лет. В далеком 2008 году пара объявила о своей помолвке, но, как это часто бывает у звезд, заветной свадьбы пока так и не произошло. Пара воспитывает пятилетнего сына, которого зовут Марсель.

Источник: Твой Малыш