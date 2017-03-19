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Лучший коэффициент рождаемости в Европейском союзе отмечается во Франции. Здесь, по данным Европейского бюро статистики, на каждую женщину приходится 1,96 ребенка. Количество браков во Франции тоже стабильно растет.

Француженки уже становились лидерами подобного рейтинга в 2014 году, когда их показатель составлял 2,01 ребенка на одну жительницу страны.

За Францией по коэффициенту рождаемости следуют Ирландия (1,92), Швеция (1,85) и Великобритания (1,80). Тем не менее эти показатели европейских держав не дотягивают до уровня обновления населения в развитых странах, то есть среднего количества новорожденных на одну женщину, необходимого для постоянного поддержания численности населения в условиях отсутствия миграции (2,1).

Самый низкий коэффициент рождаемости отмечается в средиземноморских странах: 1,31 в Португалии, 1,32 в Кипре, 1,33 в Греции и Испании, 1,35 в Италии.

По материалам: comments.ua