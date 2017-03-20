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Родителям, которые часто отчаиваются, когда осознают, что не могут достойным образом воспитать своих детей, специалисты рекомендуют не воспринимать все это близко к сердцу. И назвали главные ошибки, которые неопытные мамы и папы считают «китами» правильного воспитания.

По мнению ученых, родителям важно научиться смотреть на мир глазами малыша и не бросаться к своему ребенку с криком, когда тот руками роется в грязи или внимательно изучает мусор. Наоборот, нужно заняться «изучением» вместе с малышом, ненавязчиво направляя игру в конструктивное русло для соблюдения всех мер безопасности.

Также психологи призывают не бояться привлекать детей к домашней работе. Так вы сможете проследить, где ребенок разбрасывает игрушки и вещи, и куда прячет их, маскируя этот процесс под уборку. А еще вы будете этим заниматься вместе, что благоприятно сказывается на психологическом состоянии малыша, так как он является участником общего процесса и может помочь более взрослым членам семьи.

По мере взросления ребенка, родители стремятся уловить тот момент, когда он «созревает» для восприятия «взрослых» тем. Специалисты рекомендуют вспомнить, как себя в подростковом возрасте чувствовали сами родители. Откуда именно вы получили информацию подобного содержания и постараться деликатно проверить готов ли ребенок к подобным разговорам или нет.

Источник: КОММЕНТАРИИ