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Наши будущие мамочки со всей ответственностью подходят к выбору врача. А как это делают в других странах?

В Великобритании

Медицина в Англии по страховке, поэтому врачи делают только необходимый минимум, если проведение каких-либо других процедур не было оговорено раньше. Здесь не в почете эпидуральная анестезия и стимуляция родовой деятельности без серьезных показаний. Зато, если вы захотите рожать дома, к вам придет акушерка и примет роды. Выписывают мамочку с ребенком уже на следующий день, а в день родов разрешены посещения не только мамы и мужа, но и друзей и родственников.

В США

Половина всех родов в Америке заканчивается путем кесаревого сечения. Причем, право выбрать как рожать: физиологическим путем или с помощью кесарева сечения предоставляется женщине. Именно поэтому каждая вторая выбирает более легкий путь.

В Голландии

В этой стране наибольшее количество женщин предпочитают рожать дома. Это имеет свои минусы: детская смертность тут наиболее высокая среди стран Западной Европы. Тут акушерка придет к вам домой и примет роды. К помощи врача прибегают только в случае осложнений.

В Германии

В Германии врач, принимающий роды, должен иметь не менее пяти лет практики. Роженице предоставляется свобода действий при родах: она может выбрать наиболее удобное для себя положение. Очень часто прибегают к эпидуральной анестезии. Имя малышу нужно выбрать заранее, ведь здесь свидетельство о рождении выдается прямо в роддоме.

В Японии

В японских роддомах строгие порядки: мамы с малышами находятся в отдельных палатах. Малыша можно увидеть только во время кормления, а японский папа может увидеть свое чадо лишь через стекло палаты и то в строго определенное время. Пребывание в роддоме длится пять дней, в течение которых мамочку обучают всем хитростям ухода за крохой и даже устраивают мини-экзамен, проверяя, как роженица усвоила знания!

Источник: 4mama