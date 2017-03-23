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В ночь с субботы на воскресенье с 25 на 26 марта 2017 года мы переходим на летнее время и вынуждены перевести стрелки часов на один час вперед.

Маленьким детям и активно растущим подросткам школьного возраста особенно тяжело дается этот переход на новое время: сбивается режим дня у детей и осложняется переход между сном и бодрствованием.

Детям, которые ходят в садик, надо будет просыпаться на час раньше, уснуть же пораньше получается лишь немногим. Специалисты замечают, что адаптация к новому режиму дня может занять 2-3 недели.

Как ребенку легче пережить переход на летнее время

Начинайте менять режим дня уже сейчас. Постепенно, на 10-15 минут в день, смещайте пробуждение и засыпание всей семьи.

После 19-00 необходимо исключить шумное активное веселье, просмотр фильмов и компьютерные игры. Лучше почитать ребенку книжку. Спокойная прогулка, теплая ванна с мягкой пенкой, не слишком яркое освещение настроят на сон.

Кроме того, лучше добавить в рацион витаминные продукты и полезные напитки, которые помогут насытить организм этими важными веществами. Свежевыжатые разведенные соки, клюквенный морс и фруктовый салат с йогуртом – это лучшие помощники в этот непростой период.

Источник: Твой Малыш