Переход на летнее время: как помочь адаптироваться детям (2)

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Woman | 23 марта 2017 года, 15:10

В ночь с субботы на воскресенье с 25 на 26 марта 2017 года мы переходим на летнее время и вынуждены перевести стрелки часов на один час вперед.

Маленьким детям и активно растущим подросткам школьного возраста особенно тяжело дается этот переход на новое время: сбивается режим дня у детей и осложняется переход между сном и бодрствованием.

Детям, которые ходят в садик, надо будет просыпаться на час раньше, уснуть же пораньше получается лишь немногим. Специалисты замечают, что адаптация к новому режиму дня может занять 2-3 недели.

Как ребенку легче пережить переход на летнее время

  • Начинайте менять режим дня уже сейчас. Постепенно, на 10-15 минут в день, смещайте пробуждение и засыпание всей семьи.

  • После 19-00 необходимо исключить шумное активное веселье, просмотр фильмов и компьютерные игры. Лучше почитать ребенку книжку. Спокойная прогулка, теплая ванна с мягкой пенкой, не слишком яркое освещение настроят на сон.

  • Кроме того, лучше добавить в рацион витаминные продукты и полезные напитки, которые помогут насытить организм этими важными веществами. Свежевыжатые разведенные соки, клюквенный морс и фруктовый салат с йогуртом – это лучшие помощники в этот непростой период.

Источник: Твой Малыш

Комментарии 2
Олег 21 минуту назад
Ну и сколько еще можно издеваться над людьми?
Никакого эффекта это не дает, зато сколько неприятности со здоровьем, сколько сбоев, сколько путаницы и опозданий. Перестаньте издеваться!
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НаталиЯ25 минут назад
...Как ребенку легче пережить переход на летнее время...

Учитывая, что переход на летнее время неизбежен, мы его перетерпим.
НО!!! Хватит измываться над нами!!! Оставьте это летнее время насовсем и не кушайте наше терпение. Не надо делать над нами опыты. Хватит испытывать наши часы-будильники на прочность, а нас на смирение.
НАДОЕЛО!!!
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