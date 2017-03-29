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Предубеждения о том, что после 30 лет женщинам труднее родить и воспитать ребенка, постепенно уходят в небытие – ученые уверяют, что это не просто приемлемый, а лучший возраст для рождения первенца.

Ученые из Королевского колледжа акушеров и гинекологов Великобритании уверены, что лучший возраст женщины для рождения ребенка – 20-35 лет. В этот промежуток, длительностью в 15 лет, женский организм находится в наиболее благоприятном состоянии для вынашивания ребенка и родов. Реже возникает необходимость в кесаревом сечении, а также случается значительно меньше выкидышей.

Также, согласно исследованиям, проведенным в Орхусском университете Дании, женщины, родившие после 30-ти лет, больше готовы к воспитанию ребенка. Результаты эксперимента, в котором участвовала 4741 датская мама, показали, что женщины, родившие после 30-лет, сталкиваются с меньшими трудностями в воспитании детей. Такие мамы имеют эмоциональную зрелость и являются более гибкими и снисходительными в воспитании детей – они реже предпочитают словесно или физически наказывать детей, чем молодые мамы.

Источник: GUARDIAN