Woman |

Компания розничной торговли Prisma, реализую в Латвии финскую концепцию по поддержке новорожденных, дарит молодым семьям "приданое для малышей" - большую корзину с самыми необходимыми для ребенка вещами.

Такую корзину может получить каждый, у кого в апреле этого года в Риге родился ребенок. "Приданое для младенцев" можно будет забрать в любом магазине Prisma, с 5 по 31 апреля. При себе родителям необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка.

Специалисты родильных отделений указывают, что молодые родители не всегда успевают своевременно позаботиться обо всем самом необходимом перед рождением ребенка, поэтому Prisma Latvija решила помочь латвийским семьям. Как указала представитель Prisma Latvija Винета Рудзите, крепкие семьи всегда были одной из главных ценностей компании.

"В апреле прошлого года в Рижском роддоме и в Университетской клинической больнице имени Страдиня родились более 800 малышей. Крепкие семьи всегда были одной из главных ценностей компании Prisma Latvija. Именно поэтому у нас появляются такие традиции", - отметила Рудзите.

Тем временем по словам преподавателя школы молодых родителей "Маминого клуба" Катрины Пурини-Либерте, зачастую молодые семьи совершают спонтанные и необдуманные покупки, забывая о более важных вещах.

"Например, родители покупают мягкие игрушки, погремушки, весы и другие предметы, которые вряд ли пригодятся ребенку в первые месяцы жизни", - отметила Пуриня-Либерте.

Добавим, идея о том, чтобы дарить родителям "приданое для новорожденного" появилась в 1937 году, в Финляндии, и успешно была реализована. Продолжая данную традицию, компания Prisma Latvija не только начала дарить молодым родителям необходимые вещи, но и увеличила ассортимент выпускаемой продукции для новорожденных.