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Современный мир не стоит на месте, и 2-летний ребенок с планшетом в руках уже никого не удивляет. Однако ученые предупреждают, что использование гаджетов до того, как дети научаться говорить, могут иметь негативные последствия.

Об этом информируют результаты исследования, опубликованного на сайте eurekalert.org.

Американские специалисты наблюдали за 894 детьми в возрасте от полугода до двух лет с 2011 по 2015 годы. Согласно статистике, полуторагодовалый малыш в среднем проводит с гаджетом в день около 30 минут.

В результате исследования ученые выяснили, что чем больше времени ребенок проводит с планшетом или смартфоном в руках, тем выше вероятность риска задержки речевого развития. То есть, ежедневные игры с гаджетом по 30 минут повышают этот риск на 49%.

При этом, как отмечают ученые, от общения с гаджетами страдает исключительно речь, на другие способности ребенка к социальному взаимодействию планшеты и смартфоны не влияют.

Источник: Обозреватель