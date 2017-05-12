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Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в разное время. В Латвии его празднуют во второе воскресенье мая.

Самые ранние чествования Матери уходят корнями к Древнегреческому весеннему фестивалю в честь богини Рэи, жены бога Кроноса и матери многочисленных богов и богинь. А около 250 года до н.э. в Риме начали проводиться церемонии, славящие другую мать-богиню по имени Себель (Cybele). Эти религиозные Римские празднования длились три дня — с 15 по 18 марта. Также известно, что в Англии начала 17 века отмечалось так называемое "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday) — четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей

День Матери в Латвии — сравнительно новый праздник, официально признанный только с 1992 года, хотя он отмечался как семейное торжество еще в 1920-30-х годах.

Невольно напрашивается вопрос: почему же в мае? В природе вовсю идет пробуждение весны: молодая зеленая листва, запах сирени, звонкая трель соловья. Время надежд, рождения и любви. Именно такие чувства рождаются между ребенком и матерью. В этот день принято дарить цветы своим матерям, а также оказывать знаки внимания и любви. Особенно хорош этот праздник для тех, кто в жизненной суматохе забывает иной раз просто позвонить такому близкому и родному человеку. Празднуется День матери широко и является официальным праздником Латвии.

Источник: calend.ru