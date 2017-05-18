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фото: abc.es

В столичном аэропорту Адольфо-Суарес Мадрид-Барахас прилетевшая пассажирка родила прямо во время прохождения паспортного контроля. Видимо, сказался перелет – роды начались внезапно и стремительно, дожидаться прибытия врачей не было возможности, поэтому роль акушеров исполнили двое полицейских, которые, оставив свой пост, бросились на помощь женщине.

«Голый пол, несколько одеял и перчатки – вот и все, что у нас было», – рассказывали впоследствии стражи порядка, Сония и Пабло, из корпуса Национальной полиции.

Несмотря на отсутствие опыта, полицейские действовали как настоящие матроны, приняли младенца, пошлепали по попке, дождались его первого крика и положили мамочке на живот. Приехавшей бригаде медиков оставалось только констатировать, что роды прошли благополучно, и перевезти женщину с новорожденным в одну из мадридских клиник.

Источник: Испания и я