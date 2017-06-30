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В начале июня, в Риге, прошло большое благотворительное мероприятие – уникальная спартакиада Energy Party, организованная для подростков из детских домов и неблагополучных семей благотворительной организацией, которая занимается поддержкой сирот - Sirota.lv

Вместе с тинейджерами в соревнованиях приняли участие и взрослые – добровольцы, которые объединились ради доброго дела. А всего в спартакиаде приняли участие более 70 подростков из детских домов: Imanta, Vita, Ziemeļi из Риги, Sprīdītis из Юрмалы, детский дом «Элея» из Елгавской волости и ребята из объединения «Территория детства».

Ребята играли в футбол, флорбол, танцевали зумбу, перетягивали канат, боролись за лидерство в эстафетах, рисовали плакаты болельщика, фотографировались в уголке мгновенного фото и участвовали в мастер-классе по роликам.

Надо отметить, что подобного мероприятия в Риге, именно для детских домов, ещё не проводилось. Перед организаторами стояла важная задача - помочь подростков стать активными, заинтересованными и научится общаться в команде.