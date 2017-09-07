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В рамках проекта «Мы за здоровую Ригу» Департамент Благосостояния Рижской думы в сотрудничестве с «Латвийской ассоциацией консультантов по содействию кормлению», обществом родителей ККМ проводит бесплатные занятия «Обучение кормлению».

Будущие и молодые родители получат и теоретические, и практические знания. Будут подняты вопросы о начале грудного вскармливания, как узнать, хватает ли ребенку молока, что делать, если болит грудь, как завершить грудное вскармливания

По запросу родителей будут проводиться консультации для небольших групп – до трех семей. Специалист расскажет о грудном вскармливании, наиболее приемлемой технике для конкретной матери, позитивных аспектах и ответит на вопросы.

В общей сложности в период до декабря 2018 года планируется провести 1156 занятий, продолжительность одного – час.

Дополнительная информация доступна на сайтах www.zidit.lv, www.kkm.lv и www.veseligsridzinieks.lv.

Источник: riga.lv