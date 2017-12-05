Британские СМИ провозгласили "самой красивой девочкой" 6-летнюю россиянку (5)

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Woman | 5 декабря 2017 года, 18:34

Британские СМИ провозгласили шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Daily Mail.

По словам журналистов, девочка покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами. Она работает моделью, а за ее Instagram, который ведет мать девочки, следит более 500 тысяч подписчиков.

Князеву сравнили с французской моделью Тилан Блондо, которая в прошлом считалась самым красивым в мире ребенком в возрасте шести лет и стала самой молодой моделью французского Vogue.

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Шестилетняя Анна работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов. Мать юной модели публикует как снимки с фотосессий дочери, так и повседневные фотографии. В комментариях девочку хвалят люди со всего мира.

фото: instagram.com/anna_knyazeva_official

Источник: Lenta.ru
Комментарии 5
Jurijs Curkans1 час назад
Как можно сравнивать детей??? Для любой мамы её малыш самый красивый ,дети это цветы жизни их нужно как можно чаще дарить женщинам
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Лёлик1 час назад
Мелкобритания - прибежище педофилов...
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ёклмн1 час назад
Не...,ну...,опять рука Кремля и лично Путина...,а иначе как? Ведь Кремль и лично Путин они везде...:)))
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