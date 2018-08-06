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О понятии "чайлдфри" сегодня слышал, пожалуй, каждый. Чайлдфри – это люди, которые сознательно отказываются иметь детей. Но к человеку без детей общество относится с подозрением. Многие чайлдфри защищают собственную позицию довольно агрессивно, что еще больше демонизирует их образ и создает нелепые мифы.

Миф № 1: Чайлдфри ненавидят детей

На самом деле нет. Большинство чайлдфри к детям относятся нейтрально, а некоторые и с симпатией. Многие чайлдфри работают учителями, детскими психологами, пишут книги для детей. Конечно, есть и радикально настроенные представители движения, но и они, как правило, выступают не против детей в целом, а скорее против родителей, которые слишком много позволяют своим чадам, не считаясь с интересами общества.

Миф № 2: Чайлдфри стараются навязать свою идеологию окружающим, недаром у них есть сообщество

Такое сообщество - это не секта, оно не имеет задачи вербовать новых членов. Это своеобразный клуб единомышленников, где в основном обсуждаются самые невинные вещи: уход за домашними животными, косметика, природа, путешествия. Никаких призывов пропагандировать аборты и организовывать митинги против повышения рождаемости. Конечно, как и в любой среде, существует процент активистов-фанатиков, но их число незначительно. Многие чайлдфри даже не афишируют свою позицию перед друзьями и родными, просто живут так, как считают правильным.

Миф № 3: Чайлдфри становятся либо бесплодные, либо психически нездоровые люди

Репродуктивная функция организма — это не основная функция, которая должна определять жизнь современного человека. Чайлдфри считают, что заводить детей или не заводить — это личный выбор каждого. Причины могут быть совершенно разные.

Кто-то хочет жить только для себя и уверен, что ребенок будет ограничивать его свободу. Кто-то не хочет детей, так как это дорогое удовольствие, а покупка нового гаджета или путешествие на другой континент кажется лучшим вложением средств. Кто-то не уверен, что станет хорошим родителем, и хочет реализовать себя в другой сфере жизни. Нормы поведения, отличные от общепринятых, не являются психическим отклонением.

Миф № 4: Чайлдфри — это одинокие люди, которые не могут найти себе подходящего партнера

Многие чайлдфри пользуются популярностью у противоположного пола, заводят отношения, состоят в браке. Причем в такой семье оба супруга не планируют заводить детей и вполне счастливы.

Миф № 5: Смысл жизни — в продолжении рода, «человек-пустоцвет» живет напрасно

Ответ на вопрос, в чем состоит смысл жизни, до сих пор не может дать ни одно философское течение, и если человек считает, что его предназначение — не рожать и воспитывать своих детей, а, к примеру, помогать чужим, то его жизнь нельзя считать бессмысленной. Каждый вправе выбрать то, что ему больше нравится: кто-то может видеть смысл своего существования в семье, кто-то — в работе, кто-то — в улучшении мира.

Миф № 6: Чайлдфри хотят, чтобы человечество вымерло

Население Земли — более 7,5 млрд человек. Да, с каждым годом процент чайлдфри увеличивается, но он по-прежнему ничтожно мал, чтобы грозить планете вымиранием. Родителями становятся почти 90% жителей планеты.

Миф № 7: Мужчина может быть чайлдфри, но отсутствие детей у женщины противно самой природе

Женщина до сих пор находится под гнетом стереотипов, и вопрос о том, хочет ли она иметь детей, не обсуждается: она обязана хотеть как минимум одного ребенка. Если мужчине еще позволено делать выбор в пользу карьеры, науки или политики, то женщина без детей успешной и полноценной в глазах общества восприниматься не будет. Но рожать — это не обязанность, возложенная природой, а всего лишь возможность. Воспользоваться ею или нет, каждый решает сам.

Миф № 8: В старости чайлдфри будут паразитировать на наших детях

Чайлдфри являются такими же налогоплательщиками, как и все граждане государства. Но не пользуются социальными программами поддержки, которые государство оказывает семьям с детьми, соответственно, общая сумма выплаченного налога у чайлдфри будет больше и они имеют право на пенсию. К тому же большинство чайлдфри увлечены своей карьерой, потому шанс скопить достаточно средств на благополучную старость у них куда выше, чем у их коллег с детьми.

Миф № 9: Раньше людей с подобными убеждениями не было

Да, движение чайлдфри довольно молодое, оно возникло в XX веке. Но нельзя считать, что до этого времени все люди с радостью и восторгом заводили детей. Как правило, у большинства мужчин и женщин не было выбора: догматы церкви, отсутствие контрацепции, патриархальный уклад жизни. Личное желание человека не имело значения. Однако случаи детоубийства сразу после родов, народные средства прерывания беременности, штат нянюшек и кормилиц, который позволял матери почти не соприкасаться с отпрыском, заставляют сомневаться в том, что женщины прошлых эпох, имея выбор, рожать или нет, отказались бы от того, чтобы им воспользоваться.

Миф № 10: Чайлдфри — это навсегда

Человеку свойственно меняться под влиянием внешних факторов и пересматривать свои убеждения с позиции нового опыта. Конечно, есть определенный процент принципиальных людей, которые принимают решение раз и навсегда. Но у среднестатистического человека в течение жизни могут измениться интересы, политические взгляды, смениться религиозная конфессия, а значит, нельзя отказывать ему в возможности переосмыслить жизненную позицию.

А как вы считаете, обязан ли каждый человек заводить детей или это его личный выбор?

Источник: adme.ru