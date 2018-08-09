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За три недели до Дня знаний родители поделились, что они покупают детям перед школой. Проверьте себя, ничего ли вы не забыли?

Рюкзак или ранец

Ранец, в отличие от рюкзака, имеет жесткий каркас — как правило, именно ранцы покупают детям младших и средних классов. Рюкзак должен быть удобным и нетяжелым (когда в нем ничего нет), плотно прилегать к спине, а «заканчиваться» ровно на пояснице. Есть общие требования к ранцам: для младшеклассников его вес в пустом состоянии не должен превышать 700 граммов, для ребят из средних и старших классов — одного килограмма. Оптимально, когда вес ранца с учебниками и тетрадями составляет не более 10 % от массы ребенка.

Одежда и обувь

Помимо школьной формы (или одежды, которая ее заменяет), хорошо бы иметь минимум две рубашки для повседневной носки (лучше больше), одну — парадную, а также пиджак, галстук или бабочку. Если в школе прохладно, можно докупить и шерстяную жилетку, которая хорошо смотрится с рубашкой.

Опытные родители говорят, что школьная форма будет стоить дешевле после 4–5 сентября, но приготовьтесь к тому, что нужный размер можно не найти. В некоторых школах родители закупают форму в одной компании оптом — в этом случае можно получить хорошую скидку на объем. Не забудьте про спортивный костюм для занятий на улице осенью и весной и футболку с шортами — для спортзала.

Обувь, во-первых, нужна сменная — обычно это туфли, балетки или ботинки (в школах, где нет утвержденной формы, можно ходить в кедах); во-вторых, спортивная. Если со сменкой все более или менее понятно, то к спортивной обуви присмотритесь: подошва у кроссовок не должна быть черной, чтобы не оставлять следов на полу. Да, и надо приобрести еще мешок для сменной обуви.

Канцтовары

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ К УЧЕБНИКАМ. Учебники обычно выдавют в школе, а вот на рабочие тетради к ним и обычные тетради часто приходится раскошеливаться.

ОБЫЧНЫЕ ТЕТРАДИ. Родители говорят, что в начальных классах тратится примерно 20 тетрадей в линейку, в клетку — еще больше. Купите и одну дополнительную тетрадь, которую ребенок будет использовать как черновик — это очень удобно, да и чистовые тетради не пострадают.

ДНЕВНИК. Если, конечно, им еще пользуются.

ПЕНАЛ. Им лучше обзавестись и в старших классах (не хочется, чтобы рюкзак изнутри был исписан) — благо они сейчас продаются самые разные, а не только малышовые коробочки.

РУЧКИ. Обратите внимание на то, что они должны быть шариковыми — гелевые в начальной школе запрещают многие учителя: они мажут.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ для детей помладше, цветные ручки — для третьего класса и старше.

ЦВЕТНАЯ БУМАГА, картон, клей, ножницы, пластилин, альбомы для рисования, краски, кисточки, стаканчик для воды.

ПРОСТОЙ КАРАНДАШ, циркуль, точилка, стирательная резинка.

ПРОЗРАЧНЫЕ КАРМАШКИ, ПАПКИ, папки-конверты на кнопках. В такие папки-конверты можно, например, складывать учебник и тетрадь по каждому предмету, чтобы избежать неразберихи в рюкзаке или ранце.

Цветы

Тут есть минимум два альтернативных варианта традиционному букету от ученика. Во-первых, можно скинуться всем классом на один букет. Во-вторых, поучаствовать в акции «Дети вместо цветов», чтобы помочь неизлечимо больным людям.

Подарок

Если у вас принято дарить детям подарки на 1 сентября, то присмотритесь к отличным познавательным книгам, которые сейчас выходят в большом количестве. Это не учебники, а увлекательные пособия, которые подтолкнут ребенка к новым знаниям.

источник: the-village