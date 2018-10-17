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Во время благотворительной акции «Смех лечит!» были собраны €44 541 евро. Эти средства обеспечат около пяти месяцев регулярной работы Докторов-клоунов, а значит – принесут радость и поддержку маленьким пациентам в больницах по всей Латвии.

Два месяца, пока длилась акция, поддержать программу Докторов-клоунов можно было самыми разнообразными способами – вносить пожертвования в специальных ящичках в сетях «Rimi» и «Supernetto», покупать продукты бренда «Rasēns», перечислять на благотворительный счёт организации «Др.Клоун» или просто звонить по номерам телефона.

«Мы признательны каждому, кто решил нас поддержать – ведь только так мы можем обеспечить регулярную и ответственную работу Докторов-клоунов. Немаловажны и моральная поддержка, позитивные отзывы о нашей работе, которые мы получаем – это даёт нам силы и уверенность в том, что мы необходимы, что нужно продолжать свою работу и расти.

За шесть лет работы в больницах по всей Латвии Доктора-клоуны доказали, что даже в сложном и неприятном процессе лечения можно найти возможность для улыбки, тепла и надежды.

При этом мы не можем не учитывать, что дети в больницах и их случаи очень разные – кто-то попал в отделение интенсивной терапии или неотложной помощи, кто-то уже много месяцев и даже лет борется с раком, есть дети с особыми потребностями или дети, оставшиеся без поддержки родных и близких.

А значит, Доктора-клоуны должны постоянно развиваться профессионально и учиться, чтобы находить подход и поддерживать каждого ребёнка. И на это тоже нужны средства, если мы хотим не просто говорить, но делать», – объясняет руководительница организации «Др.Клоун» Марианна Миловска.

Отпраздновать окончание акции «Смех лечит» в Библиотеке Солнечных дней Детской клинической университетской больницы собрались маленькие пациенты, Доктора-клоуны, их друзья и близкие

Программу Докторов-клоунов можно продолжать поддерживать, позвонив по номеру 90006666. Стоимость звонка - €4.27