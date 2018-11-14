﻿ Афиша: В Риге пройдет "Семейная ярмарка", Mixnews.lv

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17 ноября, в субботу, с 9:30 до 16:00 в Спортивном манеже (Рига, улица Маскавас, 160) пройдет традиционная ежемесячная "Семейная ярмарка" – мероприятие, которому в этом году исполняется уже 26 лет.

Вход - свободный

Казалось бы до Новогодних праздников еще так далеко, однако многие уже начинают составлять список тех, кого надо поздравить, и продумывать подарки к этому замечательному празднику.

И всегда возникает вопрос – куда бы поехать, чтобы и выбор был побольше, и качество получше да еще при этом и цена поприятнее. Для тех, кто привык раз в месяц посещать Семейную ярмарку в Спортивном манеже, этого вопроса нет.

Они точно знают, что это именно то место, где их ждет великое множество отличных товаров, проверенных временем. Самое привлекательное всегда – это те стенды, где свои изделия представляют сами латвийские производители.

фото: la.lv