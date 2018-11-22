﻿ В Юрмале пройдет Конгресс мамочек, Mixnews.lv

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Фото - Maminklubs.lv

24 ноября этого года объединение родителей и медиа "Мамин клуб" проводит Конгресс мамочек - бесплатное образовательное мероприятие для молодых семей и будущих родителей. На широкую программу будут собраны более чем 2 000 родителей, которые встретятся с ведущими экспертами по здоровью матери и ребёнка. Мероприятие в течение всего дня пройдёт в Юрмале, в отеле Semarah Hotel Lielupe.

В мероприятии примет участие Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша. А главный партнер Конгресса MFD Veselības grupa дарит к качестве главного приза семейную поездку стоимостью в 1 200 евро именно в Диснейленд в Париже.

Конгресс Столетия посвящён в этом году малышу будущего - как воспитать и вырастить счастливую и здоровую личность? В программе Конгресса - лекции и консультации акушерок, гинекологов, педиатров и других экспертов.

Будущие мамы получат возможность пройти бесплатную диагностику у специалистов MFD Veselības grupa, а детей порадует широкая развлекательная программа с творческими мастер-классами и шоу пузырей.

В мероприятии участвуют ведущие специалисты от нескольких учреждений по уходу за детским здоровьем – Детская университетская клиническая больница, медицинский центр MFD, Клиника Capital Riga, родильное отделение больницы Страдыня, Школа родителей Маминого клуба и др. Из объёмной образовательной программы родители почерпнут знания о здоровом ходе беременности, о детской психологии и развитии, о семейных отношениях.

Фото - Maminklubs.lv

Параллельно с лекциями и консультациями участники Конгресса смогут ознакомиться с новинками товаров для мам и детей, с услугами и деятельностью негосударственных организаций.

Особо приглашаются будущие родители и даже семьи, пока только планирующие прибавление, потому что основы здорового развития ребёнка закладываются уже с момента его планирования.

Мероприятие состоится в “Semarah Hotel Lielupe” - отеле, который уже второй год подряд вместе с Маминым клубом участвует в проведении мероприятий по содействию в укреплении здоровья.

Конгресс мамочек Столетия будет транслироваться на порталах Maminuklubs.lv un Maminklub.lv, благодаря чему мамы со всей Латвии смогут наблюдать происходящее в реальном времени.

В этом году в программе Конгресса ожидаются более 50 различных событий с участием 35 лекторов и специалистов.

Вход на мероприятие бесплатный.

ПРОГРАММА и список специалистов - по ссылке ЗДЕСЬ

Информация – по тел. 67350750; 26475354, "Мамин клуб"