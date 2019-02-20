﻿ Личное мнение: Как измучить себя и навредить своему ребенку, Mixnews.lv

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Личное мнение латвийского драматурга, писателя и журналиста Дмитрия Труханова - оно почти для всех. И точно для тех, кто слепо доверяет профессионалам и не прислушивается к здравому смыслу.

"Мы готовились стать родителями честно. Насколько позволяло время. Ведь будущая мама пошла в декрет, а папе было положено работать. Когда я возвращался домой, вместе с ужином меня ожидал очередной план на ближайшие недели: посещение полезных лекций, занятий или встреч со специалистами по разным там родительским ликбезам.

Отказаться означало бы проявить несознательность или того хуже – равнодушие. Занятия были в неудобное время, но я не роптал на все неудобства, ибо верил: тяжело в учебе – легко в бою.

Психология взаимоотношений родителей при появлении ребенка. Как правильно готовиться к приходу малыша. Поддержка друг друга. Страхи родителей. Вот примерные темы, которые нами обсуждались на занятиях. Может, они не были бесполезными, но я их совершенно не помню. Кажется, жена – тоже. Это было скорее таким развлечением, чтобы не накручивать себя предстоящим событием.

Но вот финальные курсы, как назло запомнились. Причем надолго. Они были непосредственно посвящены родам и уходу за новорожденными. Курсы проходили при роддоме, где мы собирались рожать. То есть, жена собралась.

Это было несколько платных лекций, которые щедро оделялись раздаточными материалами, изобиловали практическими заданиями и даже просмотром видео, на которых женщины из девяностых, никого не стесняясь, рожали прямо в камеру, потом мастерски и в замедленной съемке вставляли свой набухший сосок в рот новорожденному и прочее, и прочее. Мне показалось, не только я чувствовал себя лишним на этом кинолектории. Смысла в нем для себя я не увидел вообще.

Сразу забегу вперед и скажу, что ровным счетом ничего из всего этого разнообразия информации нам не пригодилось. Абсолютно впустую потраченное время, деньги и ложная надежда, сыгравшая с нами злую шутку.

Курс вела практикующий акушер, уверенная в себе и не верящая в какие бы то ни было сложности женщина средних лет. Вот несколько тезисов ее трех-четырех лекций, которые можно было просто прочесть с листка и в нашей жизни ровным счетом ничего не изменилось бы:

Все будет хорошо;

природа обо всем позаботилась;

надо настроиться на гармонию и быть спокойной;

слушайте себя и ребенка;

если что-то пойдет не так, тут есть все необходимое, чтобы вам помочь;

доверьтесь специалистам



Поскольку мы были единственными в группе, кто ожидал двойню, мы оставались после уроков и задавали вопросы, непосредственно касавшиеся особенностей родов и ухода при многоплодной беременности.

Опытная повитуха от всех наших опасений отстреливалась все теми же фразами про «все будет хорошо» и «мудрость природы». Рекомендовала забыть про искусственные смеси для кормления, мол, их дают из сосок, а это почти наверняка отучит детей от груди матери. Наша наставница показала на себе, как одновременно кормить двойню и уверяла, что молока, которое будет у мамы, вполне достаточно для двоих, хоть будет казаться, что надо еще.

Она также упирала на необходимость рожать самой, много говорила про гармонию и про то, что рождение двойни почти ничем не отличается от рождения одного. Мы усвоили урок, приняли все на веру, повторяли основные правила, отрабатывали навык правильного дыхания при родах – в общем, прокачивали свои родительские скиллы до автомата. Мне нравился настрой моей супруги, если бы мой живот походил на мини-вселенную, я бы, наверное, как минимум на последнем месяце впал в перманентное состояние паники. До родов как раз оставался какой-то месяц-полтора.

Наш наблюдающий доктор также дала жене установку рожать самой. Поскольку беременная потихоньку перехаживала, ее направили в выбранное нами родильное отделение, где мы прошли ценные курсы, мол, там разберутся, как поступить, скорее всего, простимулируют. Доверьтесь профессионалам!

Отделение было битком набито, об отдельной палате надо было, видимо, думать раньше, но рассчитать это было невозможно. Зато я специально взял неделю отпуска, чтобы быть рядом, не зря же я прошел столько курсов, и был готов применить знания на практике. Не стану перечислять все неудобства, которые испытала моя жена, отсутствие снисходительности к беременной двумя плодами, об отношении персонала в целом. Это отдельный рассказ. Сейчас про другое.

Ошибка №1: Поступление в отделение в пятницу

Сокращенный день. Все выходные жену просто наблюдали, давали стимулирующие лекарства. Каждый дежурный врач опасался брать на себя ответственность, ожидая понедельника, когда вернется завотделением, он же главный хирург. Поэтому беременной рекомендовали много двигаться, особенно по ступенькам. Мы старались не перечить специалистам, сохранять гармонию, путешествовали по лестнице шестиэтажного здания роддома вверх-вниз. Без особых результатов.

Ошибка №2: Зацикленность на естественных родах

Жена продолжала получать стимулирующие лекарства, которые, правда, оказались неэффективными. Живот окаменел, а сама будущая мама начала ощущать сильный дискомфорт. В итоге появились опасение за сохранность плодов. В подтверждение наших подозрений ей несколько раз в день мерили тоны сердечек малышей.

Боли, дискомфорт, растущее беспокойство, а также общая палата, куда среди ночи громко поступали новые пациентки, не позволяли беременной выспаться. Она начинала чувствовать усталость и, соответственно, терять гармонию и настрой на естественные роды.

Ошибка №3: Затягивание с «кесаревым»

Спустя три дня тщетных стимуляций жена чувствовала себя измотанной и потерявшей всякое воодушевление к естественным родам. Вернувшаяся заведующая отделением предложила проколоть пузыри и все же попробовать родить самой. Жена была готова уехать в другой роддом. Тогда консилиум врачей нашего отделения принял решение делать операцию.

После родов мы поселились в отдельной палате. Гармония была восстановлена, если так можно сказать про женщину, разрезанную пополам, выпотрошенную и зашитую заново. Мы никого не виним, просто до сих пор недоумеваем, для чего нужны были эти мучения для нас четверых. Для меня, разумеется, в меньшей степени.

Ошибка №4: Недокорм

Эта ошибка стала почти фатальной. Камушек в сторону нашей многоопытной акушерки, убедившей нас в том, что содержимого маминой груди детям вполне достаточно. Весь первый день мы прикладывали к маминым закромам обеих девчушек, и они жадно высасывали все молозиво подчистую. Полагаясь на законы природы, которая все предусмотрела, мы и не помышляли докармливать наших чад, искренне желая им лучшего.

Во времена торжества ЗОЖ все эти химические подкормки – пережиток прошлого для ленивых и равнодушных к здоровью собственных малышей родителей. С такими мыслями мы и легли спать.

Спустя некоторое время старшая девочка разбудила нас пронзительным желанием заправиться. Другая – тихо спала возле меня. Обладая навыком кормить детей одновременно, мы поднесли обеих к источнику питания. При этом заметили, что ручки младшенькой висят плеточками, а глазки не открываются даже после убедительных попыток ее разбудить.

Ребенок не просыпался. Мы напряглись. Я метнулся до педиатра. Она померила сахар, он оказался критически низким. У ребенка попросту больше не было сил на бодрствование. Вторая тоже не далеко ушла, хоть и вела себя громко. Пока испуганная жена дослушивала лекцию про нашу безалаберность, халатность, про свою материнскую никчемность, я в ближайшем магазине закупал детское питание, которое еще недавно мы, напичканные знаниями опытной акушерки, так хаяли. В тот момент я мечтал только об одном: успеть.

Дети приняли химические элементы с благодарностью. Сахар был восстановлен. Самочувствие улучшилось. Это был первый четкий сигнал о том, что всезнайка лекторша где-то промахнулась.

Ошибка №5, 6, 7, 8, 9 и т.д.

Их было еще много. В том числе не без участия медиков. Наверняка, они продолжаются и по сей день. Без них куда же? Но одно дело, когда эти ошибки ты совершаешь из-за своего упрямства или нежелания учиться, и другое, когда отрицательный результат – следствие выполнение предписаний медицинского работника.

Я периодически вспоминаю уверенное лицо той нашей благодетельницы, «благодаря» которой чуть не случилась трагедия. Жена тогда опубликовала короткий пост, где призывала критически относиться к советам категоричных лекторов, видимо, до конца не осознающих всю ответственность.

Теперь-то мы заматерели, обтесались, изучили предмет в боевых условиях. И тем этот опыт более ценен. Мы уразумели, когда и чем кормить своих детей и что надо больше доверять своим ощущениям. Теперь я знаю, что любой совет надо взвешивать и делить на «работает» и «не работает».

Но тогда было не до этого, мы были придавлены нескончаемой тяжестью свалившегося на нас счастья. Позже нам попался отличный частный физиотерапевт. Он же психолог, он же специалист по уходу, бывший акушер. Мы получили массу дельных, реально рабочих советов, которыми с удовольствием делимся с друзьями и знакомыми.

Я не утверждаю, что курсы подготовки к родам и уходу за детьми не нужны и что не стоит доверять остальным специалистам, но, видимо, есть такой процент случаев, который можно отнести к статистической погрешности, которая портит безупречную репутацию таких лекторов.

Видимо, наш опыт не вписывается в миропонимание этих специалистов, которые, вероятно, до сих пор продолжают ликбезить наивные пары, убеждая их, что природа обо всем позаботилась и все будет хорошо. А кто после этих советов не выжил, мол, я не виноват, всем мил не будешь.

В самом утверждении про мудрость природы нет ошибки, просто приходится уже признать, что природа нами изрядно подкорректирована, мы научились в нее вторгаться, изменять некоторые ее законы, потому-то теперь и стоит рассчитывать, в том числе, и на себя самих. И это, пусть и неприятный, но факт."

источник: snob.ru