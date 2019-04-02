﻿ Что должно быть в домашней аптечке, если в доме есть малыш?, Mixnews.lv

Woman |

С появлением в семье малыша, меняется весь уклад и ритм жизни. Но важно не забывать и о безопасности. Не заламывать руки в случае непредвиденных обстоятельств. А сыграть, так сказать, на опережение.

Семейный врач Гита Ганьге делится рекомендациями о том, как лучше всего подготовить домашнюю аптечку, если в доме есть ребенок.

Зачем нужна?

Крайне важно заранее запастись средствами от боли, ушибов и других травм, чтобы в экстренных случаях, когда консультация врача недоступна, быстро среагировать и оказать ребенку своевременную помощь.

Однако, чтобы избежать случайного приема лекарств, домашняя аптечка должна находиться в недосягаемом для ребенка месте.

Что должно быть?

Анальгин и супрастин от лихорадки, температуры, воспаления и аллергии.

Медицинской уголь и порошок Smecta - при отравлениях, кишечных вирусах и расстройстве желудка.

"Зеленка" - для того, чтобы обработать раны, высыпания, укусы насекомых и предотвратить последствия ветрянки.

Перекись водорода, чтобы обработать кровоточащую рану и избежать возникновения воспаления.

При различных болезнях, боли в животе и ушибах семейный врач рекомендует также масло арники, которое ускоряет процесс выздоровления, однако следует помнить, что раны смазывать им нельзя.



Как не стоит забывать, что при болях в животе младенцу, как и взрослым, нельзя давать обезболивающие средства, так как они могут подавить симптомы острого аппендицита. Не забывайте, что совсем маленьким детям медицинский уголь можно давать только в размельченном виде.

Сколько надо?

Специалист рекомендует родителям заблаговременно выяснить, какие дозы лекарств необходимы их ребенку и дозировка должна быть всегда в легком доступе.

Но обычно, если семейный врач не указал иначе, младенцу следует давать четверть от взрослой дозы медикамента, детям до 11 лет - половину от взрослой дозы, а детям старше 11 лет можно давать взрослую дозу.