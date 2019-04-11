﻿ "Мамин клуб" научит родителей отвечать на неудобные вопросы ребенка, Mixnews.lv

Школа «Маминого клуба» приглашает родителей в субботу 13 апреля на полезный семинар с участием детских психологов.

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В проекте «Школа маминого клуба» родителям помогут разобраться с неудобными вопросами ребёнка и научиться понимать, о чём НА САМОМ деле говорят дети.

Иногда дети произносят фразы, которые пугают, удивляют, обижают родителей. «Уйди, не хочу быть с тобой», «ты плохая», «я тебя не люблю» - что кроется за этими словами? Как реагировать? Что говорить в ответ? Означают ли они, что у нас проблемы с воспитанием?

Как ответить на вопросы:

«когда ты умрешь?»

«я не хочу вырастать!»

«а у нас много денег?»

"почему ты мало зарабатываешь?"

«зачем нам еще братик?»

Что мылыш пытается выразить этими вопросами? Почему он часто искренне обещает, но не держит слово? Знает правила, но не соблюдает их. Меняет свой выбор несколько раз за минуту. Рассказывает выдуманные истории и сам в них верит (а попросту врет и не краснеет!)

Как его понять? Что отвечать, чтобы и ребенку помочь, и родительский авторитет сохранить?

Цель курса «Маминого клуба» для родителей - уменьшить количество недоразумений, сберечь родительские и детские сердца от болезненных обид, гнева и разочарований.

Ведущие курса:

Татьяна Кутузова - клинический психолог, системный психотерапевт, за плечами - опыт работы в кризисном центре «Скалбес», в центре помощи пострадавшим от насилия «Дардедзе», параллельно - частная практика и ведение обучающих групп для родителей.

Ольга Глуз - эрготерапевт, практикует в Детской клинической университетской больнице, консультирует в поликлинике «Шарлотес». Реабилитация детей и взрослых. Длительный опыт работы в центре «Дардедзе». Ведущая программ, посвященных детско-родительским отношениям - «Эмоциональное воспитание ребенка», «Воспитание без насилия», «Тренинг эффективного родителя» («Parents Effektiveness training»).

Когда? Встреча состоится в субботу, 13 апреля, в 11.00

Где? Школа родителей Маминого клуба, ул.Виландес 1-2, вход с ул.Элизабетес

Узнать подробности и записаться можно по ссылке ЗДЕСЬ: