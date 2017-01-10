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По итогам голосования читателей портала Mixnews светским событием 2016 года в Латвии признано открытие Музея моды.

Новый рижский музей, созданный архитектором и меценатом Натальей Музычкиной совместно с фондом известного телеведущего, театрального художника и историка моды Александра Васильева, открывали в течение трех дней -- каждый раз с новыми гостями. На протяжение этих дней в музее побывали известные деятели культуры, политики и светские дамы, а также первая леди страны Ивета Вейоне.

На втором месте -- "десант" российского бомонда на рижской премьере спектакля "Письмо человеку" с участием известного танцовщика Михаила Барышникова.

Третье место -- у традиционного приема в честь Дня России в летней резиденции посольства России в Латвии. Несмотря на шедший в день приема дождь, его традиционного посетили многочисленные представители политического и культурного бомонда Латвии.

На четвертой позиции -- afterparty фестиваля "Summertime -- Инесса Галанте приглашает 2016", собравшая цвет музыкальных гурманов и поклонников таланта оперной дивы и ее гостей.

Замыкает топ-5 светских событий года в Латвии традиционная вечеринка в честь открытия летнего сезона в LEGEND.Beach.