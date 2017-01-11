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В результате читательского голосования на портале Mixnews был назван модельер 2016 года.

Им стала дизайнер латвийского бренда Dace Bahmann Даце Криевиня-Бахмане. В минувшем году модельер (на верхнем фото) не только представила ряд удачных коллекций, но и создала новую, более демократичную по ценам линию "Wild by Dace Bahmann". И все это -- одновременно с исполнением обязанностей редактора отделов моды и красоты журнала L`Officiel Latvia.

Второе место -- также у модельера местной марки, а именно -- у дизайнера бренда детской одежды Lazy Francis Ольги Крузе. Платья этого бренда в минувшем году выбирали юные звезды в Каннах и Голливуде.

На третьей позиции -- Мария Грация Кьюри, первая женщина-модельер, возглавившая Дом моды Christian Dior.

Четвертое место -- у дизайнера Демны Гвасалия, в прошлом году буквально взорвавшего мир моды своим "пацанским" брендом Vetements, а затем возглавившего Дом моды Balenciaga.

Замыкает топ-5 модельеров года **Симон Роша **(марка Simone Rocha), ставшая лучшим дизайнером женской одежды 2016 года по версии Британского модного совета.