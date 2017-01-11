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По итогам читательского голосования на портале Mixnews определилась светская пара 2016 года в Латвии.

Первое место читатели отдали президенту Латвии Раймонду Вейонису и его супруге Ивете. Глава государства с супругой (на верхнем фото) действительно весь год активно выходили в свет -- например, посетили премьеру спектакля "Письмо человеку" с участием Михаила Барышникова и гала-концерт фестиваля "Summertime -- Инесса Галанте приглашает 2016".

На втором месте -- глава компании Olainfarm Валерий Малыгин с супругой, актрисой, режиссером и художницей Элиной Малыгиной. Эта пара не только посетила множество культурных и светских мероприятий в минувшем году, но и сыграла красивую свадьбу в одном из латвийских замков.

Третье место -- у мэра Вентспилса Айварса Лембергса и его супруги Кристине. Пару в минувшем году можно поздравить и с активными выходами в свет, и с рождением сына Артура.

На четвертом месте -- совладелец банка ABLV Олег Филь и его супруга Санта Кристиана Замуэле. Осенью этого года пара обвенчалась в католической церкви Св. Марии Магдалины.

Замыкают топ-5 светских пар 2016 года в Латвии глава компании Itera Latvija Юрис Савицкис и его супруга Юлия.