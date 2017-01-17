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Нынешней зимой большинство латвийских знаменитостей для зимнего отдыха выбрали не горнолыжные курорты, а теплые экзотические страны. Смотрим, кому где хорошо.

Певица Айя Андреева отправилась на Кубу, где не забыла сфотографироваться со скульптурой Эрнесто Хемингуэя.

Фото опубликовано Aija Andrejeva (@aija_andrejeva) Янв 14 2017 в 5:10 PST

Это не единственное экзотическое путешествие исполнительницы за последнее время -- в конце 2016-го года она отдыхала в Малайзии, где попробовала лягушек на гриле и побродила по настоящим джунглям.

Фото опубликовано Aija Andrejeva (@aija_andrejeva) Окт 28 2016 в 3:35 PDT

Фото опубликовано Aija Andrejeva (@aija_andrejeva) Ноя 2 2016 в 3:44 PDT

Председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Симсоне отдыхает во Вьетнаме, делясь в Instagram исключительно колоритными кадрами.

Фото опубликовано Aija Simsone (@simsone_a) Янв 6 2017 в 12:30 PST

Фото опубликовано Aija Simsone (@simsone_a) Янв 3 2017 в 8:24 PST

Фото опубликовано Aija Simsone (@simsone_a) Янв 3 2017 в 9:21 PST

Фото опубликовано Aija Simsone (@simsone_a) Янв 6 2017 в 5:57 PST

Фото опубликовано Aija Simsone (@simsone_a) Янв 10 2017 в 1:41 PST

Совладелица модного бренда ArtJam.me Марина Дорошенко отправилась в Индию.

Фото опубликовано Marincha ArtJam (@marincha) Янв 17 2017 в 2:56 PST

Фото опубликовано Marincha ArtJam (@marincha) Янв 17 2017 в 2:48 PST

Фото опубликовано Marincha ArtJam (@marincha) Янв 17 2017 в 2:59 PST

Фото опубликовано Marincha ArtJam (@marincha) Янв 15 2017 в 8:40 PST

Фото опубликовано Marincha ArtJam (@marincha) Янв 14 2017 в 9:20 PST

Фото опубликовано Marincha ArtJam (@marincha) Янв 14 2017 в 8:29 PST

Совладелец сети салонов Maija Андрис Слапьюмс отдыхает в Таиланде, где среди прочего знакомится и с мастерством местных парикмахеров.

Таиланд предпочел для отдыха и известный латвийский певец Интарс Бусулис.

Фото опубликовано Intars Busulis (@intarsbusulis) Янв 15 2017 в 12:08 PST

Фото опубликовано Intars Busulis (@intarsbusulis) Янв 11 2017 в 8:57 PST

Фото опубликовано Intars Busulis (@intarsbusulis) Янв 13 2017 в 12:32 PST

Фото опубликовано Intars Busulis (@intarsbusulis) Янв 16 2017 в 7:03 PST

Директор Дома Москвы Юрий Силов вовсю осваивает правила переноса лобстеров по-вьетнамски.

Дизайнер и хозяйка модного бренда Wawaweewa Юлия Вырыпаева путешествует по Испании.

А вот известный fashion-блогер Лига Земтуре -- на курорте в Таиланде.

Фото опубликовано Liga Zemture (@ligazemture) Янв 16 2017 в 9:10 PST

Фото опубликовано Liga Zemture (@ligazemture) Янв 16 2017 в 9:16 PST

Фото опубликовано Liga Zemture (@ligazemture) Янв 16 2017 в 3:06 PST

Фото опубликовано Liga Zemture (@ligazemture) Янв 16 2017 в 10:56 PST

Латвийская IT-girl Ксения Васина предпочла Дубай.

Фото опубликовано Ksenija Vasina (@kseniabelka) Янв 17 2017 в 1:53 PST

Фото опубликовано Ksenija Vasina (@kseniabelka) Янв 15 2017 в 3:11 PST

Фото опубликовано Ksenija Vasina (@kseniabelka) Янв 13 2017 в 2:57 PST

Исполнительный директор компании AB Modeks Анастасия Левенсон, в свою очередь, побывала на Шри-Ланке.

Фото опубликовано Anastasija Levensone (@wildlefty) Янв 13 2017 в 5:27 PST

Фото опубликовано Anastasija Levensone (@wildlefty) Янв 5 2017 в 5:52 PST

Фото: Facebook, Instagram