От Вьетнама до Кубы: где зимой отдыхают латвийские знаменитости
Нынешней зимой большинство латвийских знаменитостей для зимнего отдыха выбрали не горнолыжные курорты, а теплые экзотические страны. Смотрим, кому где хорошо.
Певица Айя Андреева отправилась на Кубу, где не забыла сфотографироваться со скульптурой Эрнесто Хемингуэя.
Это не единственное экзотическое путешествие исполнительницы за последнее время -- в конце 2016-го года она отдыхала в Малайзии, где попробовала лягушек на гриле и побродила по настоящим джунглям.
Председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Симсоне отдыхает во Вьетнаме, делясь в Instagram исключительно колоритными кадрами.
Совладелица модного бренда ArtJam.me Марина Дорошенко отправилась в Индию.
Совладелец сети салонов Maija Андрис Слапьюмс отдыхает в Таиланде, где среди прочего знакомится и с мастерством местных парикмахеров.
Таиланд предпочел для отдыха и известный латвийский певец Интарс Бусулис.
Директор Дома Москвы Юрий Силов вовсю осваивает правила переноса лобстеров по-вьетнамски.
Дизайнер и хозяйка модного бренда Wawaweewa Юлия Вырыпаева путешествует по Испании.
А вот известный fashion-блогер Лига Земтуре -- на курорте в Таиланде.
Латвийская IT-girl Ксения Васина предпочла Дубай.
Исполнительный директор компании AB Modeks Анастасия Левенсон, в свою очередь, побывала на Шри-Ланке.
Фото: Facebook, Instagram