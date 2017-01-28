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Виктор Шендерович — советский и российский писатель, экс-педагог по сценическому движению в ГИТИСе, сатирик, журналист, сценарист программы «Куклы» и, что уж совсем странно писать в женской рубрике, либеральный публицист. Да, за пределами блеска для губ есть и такие понятия.

Говоря, о своих политических и общественных взглядах, Виктор в выражениях не стесняется. Его появление в инет-пространстве и социальных сетях всегда беспроигрышно — знатный холивар обеспечен. Полную запись интервью российского правозащитника с ведущим радио Baltkom Вадимом Радионовым можно пересмотреть при желании. Я же постаралась выцепить из нашего героя что-то жизненное. Как оказалось: разделить Виктора-человек и Виктора-общественного деятеля — почти нереально. Но я честно старалась!

Евгения Шафранек

*Очень часто слышу, что я злой. Даже мама, царствие ей небесное, говорила: «Что же ты злой-то такой?». Я же всегда отвечаю: «Не стоит путать доброту с размягчением мозга».

*Мне сложно говорить о себе, как о человеке — я же не вижу себя со стороны. Но мне легко говорить о себе, как о функции. Вот у вас засорился унитаз и к вам приходит сантехник. Он не пахнет парфюмом, он пахнет вашим засором. Да, потом он придет домой, примет душ и это будет уже совсем другая история, и как человек, он может обожать детей или вешать кошек, но в данном случае он — сантехник. Вот и сатирик имеет отношение с дерьмом и общественным злом и его функция, как сатирика, показать обществу — общество. А уже общество, в свою очередь, может по-своему реагировать на эту информацию. Можно обидеться, не захотеть смотреть, слушать и распылять перед собой дезодорант. Или просто пробить засор. Сатирик — это часть общественной гигиены.

*Признать, что я неправ — не так-то просто. Но тут же возникает вопрос: когда, с кем и в каких обстоятельствах. Вокруг существует огромное количество людей, которые хотят тебя овиноватить, сознательно вогнать в комплекс вины и на этом чувстве вины манипулировать. Но с близкими допускаю искренность, потому что человек я вспыльчивый, но отходчивый!

*Мужская жизнь состоит из обломов. Просто они бывают разного свойства. Отношения — это лотерейный билет, и если не совпали серия и номер, то в этом нет унижения ни для мужчины, ни для женщины. И баланс наступает тогда, когда это начинаешь понимать, осознавать, что количество, например, никак положительно тебя не характеризует, что в этом вопросе нет побед и поражений. Вот когда перестаешь женскую благосклонность воспринимать как достижение, то уходит спортивный момент и психологически сразу становится легче. А вот бывали ли случаи, когда было стыдно? Бывали!

*Все сформулированные правила семейной жизни ничего не стоят, когда счет идет на десятилетия, а я с супругой, дай бог, уже тридцать лет и три года вместе. Но если говорить о главном, то человеку легко перенести нехватку, но почти невозможно перенести излишек чего-то. Для меня это - уважение к приватности, к личному. Я бы и дня не смог прожить с человеком, который бы меня прессинговал. Каждому надо иметь возможность побыть собой, побыть в одиночестве, иметь такие зоны, которые остаются только твоими даже в семейной жизни. А это возможно только при наличии доверия. Только на нем и строится целиком и полностью семейная жизнь. Если нет доверия, то непонятно, что вообще люди делают вместе за пределами секса. Зачем они с утра остаются вместе? Кто их заставляет так страдать? Если нет уважения, комфорта, признательности и этого самого доверия, то как может получится нормальная семья?!

Фото - РИА/LETA

*Я помню, как увидел свою будущую супругу впервые. Как это можно забыть?! В тот момент возникло нормальное ощущение, что это твой человек. И это чувство не раскладывается на составляющие. Если нравится, как женщина готовит или у нее красивая спина - это уже какие-то другие отношения. Я же просто понял - рядом человек, с которым, тебе хочется находиться, и это судьба. И зачем расщеплять такое цельное ощущение? Как у Пастернака - «...весь твой облик слажен из одного куска» - как раз мой случай, когда не можешь сказать, что именно нравится.

*Вопрос не в том: верю я или нет в фортуну. Судьба или случай предлагает человеку десятки карточных колод, а уже человек выбирает конкретную карту. И это касательно любых отношений! Жизнь и мне предлагала разные варианты, и я выбрал то, что выбрал - и в семейной жизни, и общественной, и профессиональной.

*У меня нет рыцарского щита, на котором выгравирован жизненный девиз. Главное, я пытаюсь жить свою жизнь. Ведь самое страшное, что может случиться с человеком — он проживет не свою жизнь, не со своей женщиной и не в своей профессии. Вот я стараюсь жить своей жизнью. В ней могут быть свои обломы и ошибки, но это мой путь. Вот как в известном афоризме: «Делай что должен, и будь что будет!».