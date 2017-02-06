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Если посмотреть на прогноз погоды в Латвии, то выяснится, что солнце у нас бывает раз в 2 недели.

За две недели в такой серости можно не только перестать улыбаться, но вообще психануть и не выходить из дома. Мы решили подарить читателям Woman немного позитива и попросили самых разных, но достаточно известных людей Латвии, рассказать: что же для них есть счастье? Надеемся, что их ответы заставят задуматься и вас, а вслед за размышлениями поднимется и настроение! Тем более, что через три недели начинается весна!

Лаурис Алексеев, шеф-повар ресторана «36 линия»

Счастье - это гармония между тем, что ты любишь, тем, что ты делаешь и как ты отдыхаешь. Счастье — это когда все в порядке с близкими тебе людьми. Остальное можно заработать.

Иева Адамс, лектор RISEBA, хозяйка салона IconFurs

C тех пор, как я стала мамой, счастье для меня — тишина и одиночество. И ничего больше! Мне даже не надо бокал вина, чтобы светила свеча или журчала речка, нужно просто тишину и одиночество!

Руслан Виленский, музыкант

Я думаю, что для меня счастье - быть самим собой и делать то, что я делаю. По крайней мере, стараться. Не всегда, кстати, получается ощутить, кто ты есть, но, когда это осознание приходит — это большая радость!

Жанна Дубска, стилист

Для меня счастье — чисто физические ощущения, которые могут рождаться, например, когда качаешься на качелях, летишь на них вниз и захватывет дух! Счастье, когда эти качели раскачивает любимый человек, а вокруг поют птицы.

Счастье, когда стою на берегу моря или высоко на вершине. Счастье - прикосновение ветра к коже и этой кожи должно быть много, потому что ощущение счастья равноценно ощущению свободы. Когда свободно мое тело, мой мозг, когда я делаю то, что многие не могут себе этого позволить, потому что не могут позволить из-за своих предубеждений — это колоссальная радость! Да, я могу залезть на крышу и это даст мне ощущение свободы. А если я еще могу эту свободу с кем-то разделить, то это двойное счастье!

Светлана Иванникова, актриса

Счастье — это ВСЕГДА прошлое, когда что-то необыкновенное и необычное закончилось, и теперь ты можешь это осознать. И большое счастье сказать, что ты был счастлив!

Ивар Калниньш, актер

На этот вопрос стараются ответить поэты всех времен и народов, но до сих пор не ответили. Наверное, это какой-то порядок вещей, добрые чувства... Само по себе это ощущение неуловимо, оно приходит, потом уходит и снова возвращается. Кому-то, наверное, для счастья надо много денег, но для меня - это творчество и любовь.

Инна Давыдова, директор Фонда Германа Брауна и пианистка

Cчастье — это полет! А полет - это состояние души, а вот вызывать это состояние может все, что угодно: любовь, общение с близкими, общение с искусством, хороший концерт, прогулки вдоль берега моря или мороженое крем-брюле. На самом деле, счастливость — можно развить, как можно развить или закопать талант. Испытывать восторг, радоваться жизни от самых незначительных вещей — это прирожденная способность, которую можно в себе воспитывать и улучшать. Я это точно знаю, потому что сама такая.

Карина Красовицка, кондитер, хозяйка кафе Abooz

Это когда у моей семьи, мужа детей и близких все хорошо, когда мы можем проводить время вместе, это такой банальный world pease! И еще лето! Лето — всегда счастье, а зимой я страдаю и жду, когда она закончится, потому что все проблемы всегда приходят с холодами!

Слава Сэ, писатель

Счастье — это такие маленькие ступеньки на пути к цели. Вот есть цель, к которой ты идешь, она может даже отодвигаться, но сам путь, само движение к этой цели, помогает чувствовать себя счастливым,

Агнесе Зелтиня, актриса, хозяйка бренда Soulstones by Agnese Zeltina

Счастье — это когда душа, тело и мысли находятся в гармонии, когда есть люди которые нуждаются в тебе и когда ты сам находишься в окружении любимых и уважаемых тобою людей, когда делаешь дело, которое любишь.