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Хестон Блументаль - повар-самоучка, новатор в кулинарии и шеф, который использует НЛП. Так что, возможно, дело не в божественном дефлопе. Хотя, конечно, дело именно в нем. Хозяин одного из самых известных лондонских ресторанов "The Fat Duck" приехал в Ригу с визитом.

Как и следовало ожидать, вокруг его персоны тут же образовался небывалый ажиотаж. Местные рестораторы стремились жать руку и внимать секретам, дамы кокетливо поглядывали на одного из самых богатых мужчин Европы (который, к тому же, умеет готовить!), журналисты нервничали и готовили диктофоны - не каждый день под руку попадает обладатель трех звезд Мишлен.

Открытая лекция в Kino "Splendid Palace" плавно перетекла в кулинарную презентацию в ресторане Biblioteka Nr1 и продолжилась на следующий день пресс-завтраком и закрытым мастер-классом. Гости волновались, крепко держали в руках подарки и хотели открыть для себя новое в новом - последние фишки молекулярной кухни. Хестон таинственно улыбался, рассказывал о латвийских корнях и секреты мастерства раскрывал не сильно, потому что был занят.

А впрочем, рецепт пирога из мороженого со свининой, каши из улиток и мороженое из яиц и бекона мы уже публиковали. Джейми Оливером не станете, но зато как настоящие художники переведете кучу продуктов, получив самый непредсказуемый результат!